Спирається на акторську майстерність: експерти викрили Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі досі не повідомили, чим планують займатися далі. Тому експертам залишається будувати здогадки виходячи з даних, які вже є у відкритому доступі. Про це інформує Express.

Експерт по спілкуванню та мові жестів Джуді Джеймс стверджує, що найближчим часом подружня пара може отримувати великі гроші навіть за публічні виступи.

Меган Маркл (instagram.com/theroyalfamily)

Принц Гаррі не раз успішно проявляв себе у виступах перед людьми. Подібне можна сказати і про Меган Маркл. Минуле актриси допомогло їй стати впевненим оратором.

"Меган - харизматичний і талановитий оратор, який відточував свої навички задовго до зустрічі з Гаррі та прийняття королівського титулу", - зазначає джерело.

Перебуваючи в королівській родині, герцогиня Сассекська використовувала свої навички спілкування, щоб додати більше "драми" на заходах. Ефектно виступати у герцогині завжди виходило, а от у Гаррі справи йдуть трохи інакше.

"Йому потрібно використовувати паузи і варіації вокального тону, щоб створити потрібний ефект. Під час своєї промови голос Гаррі злегка підвищується, що наводить на думку про нерви", - ділиться спеціаліст.

Коментуючи стиль розмови Меган, експерт також додала, що Сассекська, крім усього, активно використовує зоровий контакт для залучення уваги. Це допомагає їй бути ближче з аудиторією. Подібна ситуація може призвести до того, що Меган затьмарить Гаррі і про нього всі забудуть.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі змушені вирішувати нові неприємності, адже уряд Канади в найближчі кілька тижнів має намір перестати надавати послуги охорони герцогам Сассекським.

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