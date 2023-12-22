UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Опинились у центрі війни. У київському зоопарку врятували з-під обстрілів сервалів (фото)

У Києві врятували сервалів (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Зоопарк у Києві врятував з міста Курахове на Донеччині чотирьох сервалів. Тварин вивезли з-під обстрілів.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Київського зоологічного парку загальнодержавного значення у Facebook розповідає історію порятунку тварин.

Четверо сервалів опинились у місті Курахове в Донецькій області. Зооактивісти врятували тварин з-під обстрілів та передано до зоопарку Києва.

Спеціалісти повідомляють, що тварини були хворими, виснаженими та у стані важкого стресу. Ветеринари та зоологи взялись до невідкладних заходів з лікування та відновлення.

Два сервали вже пройшли лікування та звикають до нового помешкання (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Наразі вже минуло два місяці. Перша пара сервалів перейшла до наступного етапу реабілітації та соціалізації вже у власному вольєрі. Їх звати Осіріс і Сехмет.

Для їхнього комфорту в зоопарку створили африканське дерево з атрибутами для лазіння та точіння кігтів, два гамаки, фонтан з водою, три види ґрунтів та кам'яну скелю для стрибків.

Крім того, у вольєрі встановлено три види освітлення: сонячно-денне, сутінково-інфрачервоне та нічне місячне сяйво.

Вольєр врятованих сервалів у київському зоопарку (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Відвідувачі можуть побачити Осіріса та Сехмет у їхній новій оселі на Острові Звірів.

Раніше ми розповідали про корів у Чорнобилі, які пережили окупацію та звикли до життя без людей.

Читайте також, чому кіт ходить за вами "хвостиком" і що це може означати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київтваринизооопарк