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Оказались в центре войны. В киевском зоопарке спасли из-под обстрелов сервалов (фото)

В Киеве спасли сервалов (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Юлия Гаюк

Зоопарк в Киеве спас из города Курахово Донецкой области четырех сервалов. Животных вывезли из-под обстрелов.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Киевского зоологического парка общегосударственного значения в Facebook рассказывает историю спасения животных.

Четверо сервалов оказались в городе Курахово Донецкой области. Зооактивисты спасли животных из-под обстрелов и передали в зоопарк Киева.

Специалисты сообщают, что животные были больны, истощены и в состоянии тяжелого стресса. Ветеринары и зоологи приступили к неотложным мерам по лечению и восстановлению.

Два сервала уже прошли лечение и привыкают к новой квартире (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Уже прошло два месяца. Первая пара сервалов перешла к следующему этапу реабилитации и социализации уже в собственном вольере. Их зовут Осирис и Сехмет.

Для их комфорта в зоопарке создали африканское дерево с атрибутами для лазания и точения когтей, два гамака, фонтан с водой, три вида грунтов и каменную скалу для прыжков.

Кроме того, в вольере установлены три вида освещения: солнечно-дневное, сумеречно-инфракрасное и ночное лунное сияние.

Вольер спасенных сервалов в киевском зоопарке (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Посетители могут увидеть Осириса и Сехмет в их новом доме на Острове Зверей.

Раньше мы рассказывали о коровах в Чернобыле, которые пережили оккупацию и привыкли к жизни без людей.

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