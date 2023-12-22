Оказались в центре войны. В киевском зоопарке спасли из-под обстрелов сервалов (фото)
Зоопарк в Киеве спас из города Курахово Донецкой области четырех сервалов. Животных вывезли из-под обстрелов.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Киевского зоологического парка общегосударственного значения в Facebook рассказывает историю спасения животных.
Четверо сервалов оказались в городе Курахово Донецкой области. Зооактивисты спасли животных из-под обстрелов и передали в зоопарк Киева.
Специалисты сообщают, что животные были больны, истощены и в состоянии тяжелого стресса. Ветеринары и зоологи приступили к неотложным мерам по лечению и восстановлению.
Два сервала уже прошли лечение и привыкают к новой квартире (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Уже прошло два месяца. Первая пара сервалов перешла к следующему этапу реабилитации и социализации уже в собственном вольере. Их зовут Осирис и Сехмет.
Для их комфорта в зоопарке создали африканское дерево с атрибутами для лазания и точения когтей, два гамака, фонтан с водой, три вида грунтов и каменную скалу для прыжков.
Кроме того, в вольере установлены три вида освещения: солнечно-дневное, сумеречно-инфракрасное и ночное лунное сияние.
Вольер спасенных сервалов в киевском зоопарке (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Посетители могут увидеть Осириса и Сехмет в их новом доме на Острове Зверей.
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