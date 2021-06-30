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Во Львове медики провели сложнейшую операцию, сформировав новый орган (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В городе Львове в городской больнице скорой медицинской помощи 48-летнему мужчине провели сложную операцию, сформировав из кишечника мочевой пузырь.

Об этом сообщили во Львовском городском совете.

Так, к львовским медикам обратился 48-летний мужчина с Волыни. Он жаловался на боль внизу живота, проблемы с мочеиспусканием и наличие крови в моче.

Врачи обнаружили у мужчины два новообразования в мочевом пузыре, размером 10 и 6 сантиметров. Болезнь быстро прогрессировала и была уже на последней стадии, тогда как пациент постоянно лечил воспаление почек.

Фото: во Львове медики провели сложную операцию (city-adm.lviv.ua)

Медики немедленно провели сложную операцию, которая длилась шесть часов. Больному удалили мочевой пузырь, окружающие лимфатические узлы и простату, а из тонкого кишечника сформировали новый мочевой пузырь.

Операция оказалась успешной и сейчас мужчину ждет реабилитация.

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