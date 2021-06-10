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В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности

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Львов, Четверг 10 июня 2021 07:02
В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности Фото: в Украине впервые провели операцию при помощи виртуальной реальности (facebook.com/emergencyhospitall)
Автор: Роман Тверденко

В Украине впервые было проведено современное оперативное вмешательство с предоперационным моделированием методикой виртуальной реальности. Операция прошла во Львове.

Об этом сообщает Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова на своей странице в Facebook.

Пациенткой больницы стала девочка 12 лет. Ребенок страдал симптоматической артериальной гипертензией из-за чего давление было в пределах 160-180 мм.

При обследовании у девочки обнаружили врожденный порок сердца - коарктацию аорты. Это состояние, при котором сужен просвет аорты, вследствие чего развивается повышенное давление в верхней половине тела.

Как помогла виртуальная реальность?

Современные технологии на основе результатов обследования помогли провести виртуальную реконструкцию анатомии аорты и ее ветвей. Это помогло медикам выбрать наиболее современную и малотравматическую тактику дальнейшего лечения.

В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности

В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности (фото: facebook.com/emergencyhospital)

Врожденный порок сосуда был ликвидирован с помощью малоинвазивной эндоваскулярной процедуры - установление стента в просвет сосуда.

В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности

В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности (фото: facebook.com/emergencyhospital)

"Результат лечения не замедлил и сразу после оперативного вмешательства у ребенка нормализовалось артериальное давление, а также исчезла разница давления между верхними и нижними конечностями", - сообщили медики.

В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности

В Украине впервые провели операцию с помощью виртуальной реальности (фото: facebook.com/emergencyhospital)

Девочка чувствует себя хорошо и может заниматься физической активностью.

Напомним, второклассница из Шепетовки пожертвовала своими волосами ради спасения онкобольной девочки.

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