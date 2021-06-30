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У Львові медики провели надскладну операцію, сформувавши новий орган (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У місті Львові в міській лікарні швидкої медичної допомоги 48-річному чоловіку провели складну операцію, сформувавши із кишківника сечовий міхур.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Так, до львівських медиків звернувся 48-річний чоловік з Волині. Він скаржився на біль внизу живота, проблеми із сечовипусканням та наявність крові в сечі.

Лікарі виявили у чоловіка два новоутворення в сечовому міхурі, розміром 10 та 6 сантиметрів. Хвороба швидко прогресувала та була вже на останній стадії, тоді як пацієнт постійно лікував запалення нирок.

Фото: у Львові медики провели складну операцію (city-adm.lviv.ua)

Медики негайно провели складну операцію, яка тривала шість годин. Хворому видалили сечовий міхур, навколишні лімфатичні вузли й простату, а з тонкого кишківника сформували новий сечовий міхур.

Операція виявилась успішною і наразі чоловіка чекає реабілітація.

Раніше ми повідомляли, що в Україні вперше провели операцію за допомогою віртуальної реальності.

Також, другокласниця з Шепетівки пожертвувала своїм волоссям заради порятунку онкохворої дівчинки.

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