У Львові медики провели надскладну операцію, сформувавши новий орган (фото)

У місті Львові в міській лікарні швидкої медичної допомоги 48-річному чоловіку провели складну операцію, сформувавши із кишківника сечовий міхур.
Про це повідомили у Львівській міській раді.
Так, до львівських медиків звернувся 48-річний чоловік з Волині. Він скаржився на біль внизу живота, проблеми із сечовипусканням та наявність крові в сечі.
Лікарі виявили у чоловіка два новоутворення в сечовому міхурі, розміром 10 та 6 сантиметрів. Хвороба швидко прогресувала та була вже на останній стадії, тоді як пацієнт постійно лікував запалення нирок.
Медики негайно провели складну операцію, яка тривала шість годин. Хворому видалили сечовий міхур, навколишні лімфатичні вузли й простату, а з тонкого кишківника сформували новий сечовий міхур.
Операція виявилась успішною і наразі чоловіка чекає реабілітація.
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