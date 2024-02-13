Цены на мобильную связь в Украине вырастут: когда и на сколько

Два из трех крупнейших мобильных операторов в Украине, а именно Vodafone и Киевстар планируют поднять тарифы на свои услуги. Важно отметить, что Киевстар стал жертвой хакерской атаки в декабре прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайты этих мобильных операторов.

На сколько повышают тарифы

Так, с 22 февраля у Vodafone повысят тарифы.

"В связи с ростом затрат на поддержку и восстановление сети необходимо внести изменения в стоимость тарифов с 22.02.24. Одновременно будет увеличен объем интернет-трафика", - сообщили представители компании.

Стоимость пакета SuperNet Pro увеличится на 35 гривен ежемесячно, что составляет рост с текущих 245 грн до новых 280 грн. В то же время объем интернет-трафика увеличится с 30 до 40 гигабайт.

Стоимость пакета SuperNet Turbo 2019 повысится на 30 гривен с текущих 170 грн, достигая новых 200 грн. Также объем интернет-трафика на максимальной скорости вырастет на 10 гигабайт, начиная с 22 февраля и составит 50 гигабайт.

Тарифный план Light+ подорожает со 125 гривен за каждые 4 недели до 145 гривен в месяц. При этом объем интернет-трафика увеличится на 5 гигабайт, составив теперь 10 гигабайт.

Стоимость пакета SuperNet Start 2019 года увеличится на 25 гривен в месяц, до 195 гривен. Абоненты получат дополнительно 4 гигабайта интернет-трафика, что повысит его объем до 18 гигабайт.

Цена по тарифному плану SuperNet Start вырастет на 25 гривен ежемесячно, поднимаясь с текущих 175 гривен до 200 гривен. Между тем, объем интернет-трафика увеличится с 15 до 20 гигабайт.

Тарифный план SuperNet Unlim подорожает на 50 гривен, вырастая с текущих 360 гривен до 410 гривен в месяц. По этой цене объем интернет-трафика на максимальной скорости вырастет на 20 гигабайт, начиная с 22 февраля и составляя 80 гигабайт.

Киевстар

Этот оператор мобильной связи внес изменения в тарифы для корпоративных клиентов, начиная с 1 февраля. В частности, тарифы на рассылку Viber-сообщений были пересмотрены для корпоративных клиентов, использующих сервис в коммерческих целях.

Клиенты могут получить подробную информацию, обратившись к своему персональному менеджеру "Киевстар" или позвонив по телефону 0800 303 466.

Изменения в тарифах были внесены по ряду причин, включая учет экономических и рыночных условий и цель расширения возможностей сервисов.