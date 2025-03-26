OpenAI додала в ChatGPT безкоштовний генератор зображень: ось що він може

OpenAI представила оновлену функцію генерації зображень у GPT-4o. Тепер ШІ здатний точно вбудовувати текст у зображення, слідувати деталізованим інструкціям і враховувати контекст бесіди, даючи змогу користувачам налаштовувати зображення в процесі спілкування.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт OpenAI.
Точний рендеринг тексту
Тепер ШІ може вставляти слова і символи в зображення, зберігаючи їхню чіткість.
Редагування в кілька кроків
Можна вносити зміни в картинку прямо в процесі діалогу з ШІ. Наприклад, якщо ви створюєте персонажа для відеоігри, його зовнішній вигляд залишиться послідовним протягом усього редагування.
Робота з деталізованими запитами
Модель вміє генерувати зображення з 10-20 об'єктами, зберігаючи їхні характеристики та взаємозв'язки.
Інтеграція з користувацькими зображеннями
Можна завантажувати картинки, а GPT-4o буде їх аналізувати і використовувати для створення нових зображень.
Фотореалізм і різноманітність стилів
Завдяки навчанню на величезній кількості зображень модель вміє відтворювати реалістичні сцени та стилізувати зображення.
Усі згенеровані зображення тепер містять метадані C2PA, що підтверджують їхнє походження. OpenAI також продовжує блокувати заборонені запити (наприклад, діпфейки і жорстокий контент).
Функція вже доступна користувачам ChatGPT Plus, Pro, Team і Free, а незабаром з'явиться і в API для розробників. Створювати зображення тепер так само просто, як вести листування: достатньо описати картинку, вказавши деталі, такі як колір, фон і формат. Щоправда, через поліпшену якість процес генерації може займати до однієї хвилини.
Вас може зацікавити: