OpenAI добавила в ChatGPT бесплатный генератор изображений: вот что он может

Что изменилось в генерации изображений GPT‑4o?

Точный рендеринг текста

Теперь ИИ может вставлять слова и символы в изображение, сохраняя их четкость.

Редактирование в несколько шагов

Можно вносить изменения в картинку прямо в процессе диалога с ИИ. Например, если вы создаете персонажа для видеоигры, его внешний вид останется последовательным на протяжении всего редактирования.

Работа с детализированными запросами

Модель умеет генерировать изображения с 10-20 объектами, сохраняя их характеристики и взаимосвязи.

Интеграция с пользовательскими изображениями

Можно загружать картинки, а GPT‑4o будет их анализировать и использовать для создания новых изображений.

Фотореализм и разнообразие стилей

Благодаря обучению на огромном количестве изображений модель умеет воспроизводить реалистичные сцены и стилизовать изображения.

ChatGPT теперь генерирует изображения в высоком качестве (фото: OpenAI)

Безопасность и доступ

Все сгенерированные изображения теперь содержат метаданные C2PA, подтверждающие их происхождение. OpenAI также продолжает блокировать запрещенные запросы (например, дипфейки и жестокий контент).

Функция уже доступна пользователям ChatGPT Plus, Pro, Team и Free, а вскоре появится и в API для разработчиков. Создавать изображения теперь так же просто, как вести переписку: достаточно описать картинку, указав детали, такие как цвет, фон и формат. Правда, из-за улучшенного качества процесс генерации может занимать до одной минуты.

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