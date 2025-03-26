OpenAI добавила в ChatGPT бесплатный генератор изображений: вот что он может
OpenAI представила обновленную функцию генерации изображений в GPT‑4o. Теперь ИИ способен точно встраивать текст в изображения, следовать детализированным инструкциям и учитывать контекст беседы, позволяя пользователям настраивать изображения в процессе общения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт OpenAI.
Что изменилось в генерации изображений GPT‑4o?
Точный рендеринг текста
Теперь ИИ может вставлять слова и символы в изображение, сохраняя их четкость.
Редактирование в несколько шагов
Можно вносить изменения в картинку прямо в процессе диалога с ИИ. Например, если вы создаете персонажа для видеоигры, его внешний вид останется последовательным на протяжении всего редактирования.
Работа с детализированными запросами
Модель умеет генерировать изображения с 10-20 объектами, сохраняя их характеристики и взаимосвязи.
Интеграция с пользовательскими изображениями
Можно загружать картинки, а GPT‑4o будет их анализировать и использовать для создания новых изображений.
Фотореализм и разнообразие стилей
Благодаря обучению на огромном количестве изображений модель умеет воспроизводить реалистичные сцены и стилизовать изображения.
ChatGPT теперь генерирует изображения в высоком качестве (фото: OpenAI)
Безопасность и доступ
Все сгенерированные изображения теперь содержат метаданные C2PA, подтверждающие их происхождение. OpenAI также продолжает блокировать запрещенные запросы (например, дипфейки и жестокий контент).
Функция уже доступна пользователям ChatGPT Plus, Pro, Team и Free, а вскоре появится и в API для разработчиков. Создавать изображения теперь так же просто, как вести переписку: достаточно описать картинку, указав детали, такие как цвет, фон и формат. Правда, из-за улучшенного качества процесс генерации может занимать до одной минуты.
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