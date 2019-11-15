Небезпечні розборки: у Києві автомобіль збив водія під час конфлікту (відео)

ДТП на проспекті Перемоги 14 листопада (Колаж РБК-Україна)

Водії на проспекті Перемоги вирішили з'ясувати стосунки на дорозі, але їм завадив ще один автомобіль

У Києві водія, який йшов розбиратися з іншим учасником руху, збив автомобіль. Інцидент стався ввечері в четвер, 14 листопада, на проспекті Перемоги. Деталі події повідомили на сторінці "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook.

Два учасники дорожнього руху не поділили смугу і зупинилися, щоб з'ясувати свої стосунки. На відео, яке з'явилося в мережі, видно, що на проспекті Перемоги зупинилося два автомобілі. З одного з них вийшов водій і попрямував до другого автомобіля, щоб поговорити зі своїм опонентом.

Однак, як тільки чоловік вийшов на проїжджу частину, він сам став жертвою ДТП – він потрапив під колеса іншого автомобіля, що проїжджав по проспекту. Від сильного удару чоловік перелетів через припарковані машини і впав на асфальт.

"На проспекті Перемоги дорожній конфлікт між двома водіями закінчився наїздом на одного з них третім учасником дорожнього руху. Живий. Політравми", - сказано в повідомленні.

Жахливе ДТП на проспекті Перемоги 14.11 2019

На місце події викликали патрульну поліцію і швидку медичну допомогу. Потерпілого госпіталізували в лікарню з численними травмами. Відзначається, що він знаходиться у важкому стані, але живий.