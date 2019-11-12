ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В страшном ДТП погибла звезда КВН: все подробности (фото)

STYLERЖизнь    12.11.2019 - 15:55
В страшном ДТП погибла звезда КВН: все подробности (фото)
В ДТП погиб известный юморист (Коллаж РБК-Украина)

Погибший юморист был звездой шоу "Рассмеши комика" с Зеленским и Кошевым

В страшной аварии погиб звезда КВН, известный комик и основатель клуба стендаперов Ильяс Хасанов. Как сообщают СМИ, авария произошла на трассе Казань-Набережные Челны. Иномарка, в которой находилась группа организаторов Татарской лиги КВН, на полном ходу столкнулась с грузовиком "Камаз".

В автомобиле, который попал в ДТП находились основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, известные КВНщики Ильяс Хасанов, Руслан Тюпа, Руслан Харисов и помощница команды Екатерина Захарова. Ильяс Хасанов находился за рулем автомобиля и от удара машина загорелась.

В аварии погибли известные юмористы

Фарида Таштабанова скончалась на месте, остальных доставили в больницу с травмами разной тяжести. Ильяс Хасанов умер в реанимации 12 ноября, не приходя в сознание.

Ильяс Хасанов – знаменитый комик и звезда КВН. Он был участником таких передач, как Comedy Баттл, "Рассмеши комика", Stream stund up. Организовал клуб стендаперов в Набережных Челнах.

Он принимал участие в программе "Рассмеши комика" в Украине в 2018 году и ему даже удалось рассмешить Владимира Зеленского и Евгения Кошевого.

Ильяс Хасанов в программе "Рассмеши комика"

У юмориста осталась жена и маленький ребенок.

Под Полтавой трагически погибла известная волонтерка: фото Странная гибель волонтера и его семьи в Курахово: всплыли новые подробности
Новости Украины гибелькомик
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь