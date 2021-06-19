Чем опасны укусы клещей и как уберечься от них: советы специалистов

Чем опасен укус клеща?

Так, среди опасных болезней определяют: клещевой вирусный энцефалит, болезнь Лайма, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, Крым-Конго геморрагическая лихорадка, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и другие.

Симптомы во время болезни Лайма: на месте укуса – мигрирующая эритема, головная боль, ломота в теле, вялость. Эритема-это покраснение разных оттенков, любой формы величиной с 5-гривневую монету. Оно постепенно увеличивается в размерах, не чешется, не бывает горячим, не болит. Все остальные покраснения не исключают болезнь Лайма, но нуждаются в лабораторном подтверждении. Если вовремя не начать лечение, это может привести к поражению кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы, и как следствие – инвалидности.

Клещевой энцефалит начинается с головной боли, лихорадки, тошноты, рвоты, нарушения сна. Преимущественно поражается центральная нервная система, что может привести к инвалидности, а иногда - к летальным исходам.

Что делать, если укусил клещ?

Не паникуйте. Если неподалеку есть травмпункт – обратитесь туда. Вам помогут правильно вытащить клеща и проконсультируют относительно дальнейших действий.

Если рядом нет врача, используйте специальное устройство для удаления клеща. Его можно приобрести в ветеринарных аптеках ("кліщосмик"). Прижмите устройство к коже, захватите клеща в щель, осторожно расшатайте из стороны в сторону и выкрутите в удобную сторону без рывка.

Важно удалить клеща вместе с хоботком. Если он оторвался, то можно удалить остатки стерильной иглой как занозу, но также считается, что хоботок может выйти сам.

После удаления клеща ранку нужно обработать антисептиком, а руки вымыть с мылом и тоже обработать.

За дальнейшими указаниями обратитесь к врачу. Не нужно самостоятельно сдавать анализы или принимать антибиотики.

Наблюдайте за местом укуса на появление эритемы. Пятно появляется через 2-30 дней не только в месте укуса, но и в другом месте. При ее появлении - немедленно обратиться к врачу.

Как защититься от клеща?

В лесу обязательно надевайте кепку, панамку, косынку и следуйте следующим инструкциям:

Выбирайте в парк одежду с длинным рукавом, закрытую обувь, носки.

Во время прогулки старайтесь не заходить в траву.

Тщательно осматривайте себя и своих близких каждый час прогулки. Почувствовать укус клеща невозможно: он движется неощутимо, кусая выделяющее анестетическое вещество, обезболивающее укус.

Обязательно по возвращении домой проведите тщательный осмотр тех, кто с вами гулял. Особое внимание уделите детям и домашним любимцам. Лучше всего это сделать в белой ванне с хорошим освещением. Тщательно обследуйте свое тело по схеме: край носков, подколенная впадина, линия трусов снизу и сверху, линия бюстгальтера снизу и сверху, линия волосистой части головы, за ушами и проведите по волосам напоследок. Клещ ползет снизу вверх и отпадает, если не найдет место для прикрепления.

Постирайте и погладьте одежду. Не оставляйте такую одежду возле кровати и не ложитесь спать в ней.

Проверьте вещи, которые брали на прогулку: подстилки, сумки.

Существует также вакцина от клещевого энцефалита. Для защиты требуется минимум две дозы. Прививки нужно делать тем, кто живет в эндемичных регионах или планирует их посетить. Проверить, входит ли ваш населенный пункт в такой регион, можно на сайте органов местного самоуправления. После укуса клеща вакцина неэффективна.

Фото: что делать, если укусил клещ (pexels.)

Необходимо ли нести клеща в лабораторию?

Анализ в лаборатории в наших реалиях неинформативен. Обнаруженные боррелии не означают, что вы уже инфицированы болезнью Лайма. Так же и отсутствие баррелей не значит, что вы не заболеете. Но вы можете этим помочь обнаружить очаг болезни Лайма, и благодаря вам местная медицина будет в настороже к этой инфекции.

Фото: Что делать, если укусил клещ (pixabay)

Где можно "подцепить" клеща?

Существует миф, что клещи живут на дубах, поэтому многие обходит эти деревья. На самом деле клещи живут в земле и лазают по траве и ждут там своих жертв.