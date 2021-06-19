Чем опасны укусы клещей и как уберечься от них: советы специалистов

Ежегодно клещи становятся переносчиками возбудителей многих заболеваний, в том числе и боррелий. Медики говорят, что после укуса паукообразных могут развиться опасные болезни.
Об этом рассказали в Минздраве Украины.
Так, среди опасных болезней определяют: клещевой вирусный энцефалит, болезнь Лайма, гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз, Крым-Конго геморрагическая лихорадка, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и другие.
Симптомы во время болезни Лайма: на месте укуса – мигрирующая эритема, головная боль, ломота в теле, вялость. Эритема-это покраснение разных оттенков, любой формы величиной с 5-гривневую монету. Оно постепенно увеличивается в размерах, не чешется, не бывает горячим, не болит. Все остальные покраснения не исключают болезнь Лайма, но нуждаются в лабораторном подтверждении. Если вовремя не начать лечение, это может привести к поражению кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы, и как следствие – инвалидности.
Клещевой энцефалит начинается с головной боли, лихорадки, тошноты, рвоты, нарушения сна. Преимущественно поражается центральная нервная система, что может привести к инвалидности, а иногда - к летальным исходам.
В лесу обязательно надевайте кепку, панамку, косынку и следуйте следующим инструкциям:
Фото: что делать, если укусил клещ (pexels.)
Анализ в лаборатории в наших реалиях неинформативен. Обнаруженные боррелии не означают, что вы уже инфицированы болезнью Лайма. Так же и отсутствие баррелей не значит, что вы не заболеете. Но вы можете этим помочь обнаружить очаг болезни Лайма, и благодаря вам местная медицина будет в настороже к этой инфекции.
Фото: Что делать, если укусил клещ (pixabay)
Существует миф, что клещи живут на дубах, поэтому многие обходит эти деревья. На самом деле клещи живут в земле и лазают по траве и ждут там своих жертв.
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