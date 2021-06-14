Осторожно, клещи! Как уберечься во время отдыха на природе

Укус клещей опасен для человека и эти мелкие насекомые могут быть разносчиками опасных заболеваний. Для клещей погода особого значения не имеет – они активны во время дождя, а также во время жары.

Как уберечься от укусов клещей не только на первых пикниках на природе, а также во время прогулок в парках и скверах, рассказали в материале ТСН.

Сезон клещей – с весны и до начала осени. Самое активное время для этих насекомых – май и июнь. Живут они в сырых и влажных местах, а также на склонах в траве и кустах. С учетом постоянных дождей в последние недели, сфера обитания клещей – почти любой куст или заросли травы.

Как избежать укусов клещей

На прогулки нужно одеваться соответственно – кофты, брюки, носки. Одежда должна быть светлых оттенков и плотно прилегать к телу – это снизит риск нападения клещей.

На природе нужно использовать специальные средства-репелленты, которые отпугивают именно клещей. Репелленты бывают разные – аэрозоли, кремы или гели. Внимательно читайте инструкцию.

Если ваша прогулка затянулась или вы отдыхали весь день за городом – осматривайте себя и родных каждые несколько часов на предмет клещей. Особенно внимательно осматривайте волосистые части тела.

По возвращению домой нужно сразу переодеться, осмотреть себя, детей и животных. Одежду нужно почистить или постирать. Также стоит проверить другие вещи, которые были с вами на природе – клещи могут заползать в сумки или складки ковриков, другой одежды.

Где клещей можно обнаружить

Любимые места на теле человека у клещей – это живот, пах, пупок, шея, складки под грудью и коленами. Сами укусы безболезненные, так как клещи выделяют анестезирующую жидкость. Боль возникает только через несколько часов, а бывает – и через несколько дней.

Известны случаи, когда зуд и припухлость в месте укуса появлялась даже через месяц. Обычно клеща замечают через несколько часов, так как напитавшись, он увеличивается в размерах.

Если вы увидели клеща на одежде – немедленно стряхивайте. Если он успел присосаться – его нужно удалить как можно быстрее, рану обработать антисептиком и выпить препарат от аллергии.

Как вытаскивать клеща

Желательно доверить этот процесс врачу, но к сожалению, доступ к помощи есть не всегда. Можно это сделать самостоятельно, с помощью пальцев или пинцета. Клеща нужно захватить ближе к хоботку и медленно вытаскивать, вращая вокруг своей оси. Место от укуса смазать антисептиком, спиртом, йодом, зеленкой.

Если вытащить клеща целиком не удалось, то остатки насекомого нужно извлечь стерильной иглой. Руки после процедуры нужно тщательно вымыть с мылом. Клеща можно завернуть в марлю и положить в стеклянную посуду с плотной крышкой – его можно отдать на исследование боррелиоза.

Несколько недель после укуса стоит внимательнее следить за самочувствием – если появится температура, покраснение на месте укус, сильная боль, слабость – нужно немедленно обратиться к врачу.

Какие болезни может вызвать укус клеща

Клещи являются переносчиками нескольких заболеваний. Самые частые – болезнь Лайма и вирусный энцефалит. Стоит отметить, что не все насекомые заразны и о заражение могут сообщить только симптомы после укуса. Обнаруженный клещ в первые 24 часа после укуса – это риск небольшой, а вот после 72 часов - риск заражения очень велик.

Болезнь Лайма

Инкубационный период от 1 до 3 недель

Покраснение в месте укуса

Головная боль

Вялость

Увеличение лимфоузлов

Ломота в теле

Красное кольцо на теле

При появлении первых симптомов нужно немедленно обратиться к врачу и получить соответствующее лечение необходимыми препаратами. Осложнения после болезни Лайма могут быть очень серьезными.

Клещевой вирусный энцефалит

Инкубационный период от 2 до 30 дней

Лихорадка, головная боль

Тошнота, рвота, расстройство желудочно-кишечного тракта

Симптомы артрита

Проблемы с дыханием

Красная кожа на лице

После попадания инфекции в кровь последствия могут быть очень опасными и привести к смерти.