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Если рядом нет врача: как правильно удалить клеща (фото)

STYLERЖизнь    15.05.2019 - 07:16
Если рядом нет врача: как правильно удалить клеща (фото)
Как удалить клеща с кожи (коллаж: РБК-Украина)

Укусы клеща могут быть очень опасными

Клещи могут причинить реальный вред здоровью человека и даже несут угрозу жизни. Как самостоятельно избавиться от насекомого, если рядом нет врача, сообщают "Вести".

Укус клеща может "подарить" человеку ряд инфекций, среди которых клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз человека и клещевой энцефалит.

Конечно же самый действенный способ защиты от насекомого - не дать себя укусить. Но если же клещу все же удалось присосаться к вашей коже, есть несколько способов, как быстро и правильно избавиться от паразита самостоятельно.

Если рядом нет врача: как правильно удалить клеща (фото)

Как удалить клеща с кожи (фото: pixabay.com)

Как известно, клещ впивается в кожу не сразу. Его очень важно быстро удалить, не дав вас укусить. Но если он все же успел впится, его нужно аккуратно вытянуть.

Способ №1: Пальцами

Если клещ ужи сильно насосался, его проще захватить пальцами, при этом его нужно "выкручивать" в любую из сторон.

Способ №2: Ниткой

Нитку нужно наложить на клеща, затянуть у хоботка и скрутить. Потом следует аккуратно тянуть вверх, пока насекомое не будет извлечено.

Способ №3: Пинцетом

Захватить клеща как можно ближе к хоботку, поднять вверх, вращая вокруг оси в любую сторону.

После того, как насекомое будет извлечено, ранку необходимо обработать спиртом или спиртовым раствором йода. Клеща лучше не брать голыми руками, если нет перчаток, подойдет полиэтиленовый пакет.

Если рядом нет врача: как правильно удалить клеща (фото)

Как удалить клеща с кожи (фото: vesti-ukr.com)

Важно не выбрасывать клеща - его нужно поместить в банку или бутылку, и доставить в поликлинику для исследования, а через 10 дней после укуса стоит сдать анализ крови на боррелез и энцефалит.

Ранее мы писали, что в Украине появился опасный паук, от укуса которого немеют конечности.

К слову, недавно огромный паук укусил 42-летнюю жительницу села Демьянцы Киевской области, когда она занималась хозяйством.

Напомним, что доктор Комаровский дал родителям важные советы о первой помощи при укусе насекомых.

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