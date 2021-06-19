Чим небезпечні укуси кліщів і як вберегтися від них: поради фахівців

Чим небезпечний укус кліща?

Так, серед небезпечних хвороб визначають: кліщовий вірусний енцефаліт, хвороба Лайма, гранулоцитарний анаплазмоз, моноцитарний ерліхіоз, Крим-Конго геморагічна гарячка, геморагічна гарячка з нирковим синдромом, туляремія та інші.

Симптоми під час хвороби Лайма: на місці укусу – еритема, що мігрує, головний біль, ломота у тілі, млявість. Еритема – це почервоніння різних відтінків, будь-якої форми завбільшки з 5-гривневу монету. Воно поступово збільшується у розмірах, не свербить, не буває гарячим, не болить. Всі інші почервоніння не виключають хворобу Лайма, але потребують лабораторного підтвердження. Якщо вчасно не почати лікування, це може призвести до ураження шкіри, суглобів, м’язів, нервової та серцево-судинної системи, і як наслідок – інвалідності.

Кліщовий енцефаліт починається з головного болю, гарячки, нудоти, блювоти, порушення сну. Переважно уражується центральна нервова система, що може призвести до інвалідності, а іноді – до летальних наслідків.

Що робити, якщо вкусив кліщ?

Не панікуйте. Якщо неподалік є травмпункт – зверніться туди. Вам допоможуть правильно витягнути кліща та проконсультують щодо подальших дій.

Якщо поруч немає лікаря, використовуйте спеціальний пристрій для видалення кліща. Його можна придбати у ветеринарних аптеках ("кліщосмик"). Притисніть пристрій до шкіри, захопіть кліща у щілину, обережно розхитайте з боку в бік і викрутіть у зручний бік без ривка.

Важливо видалити кліща разом із хоботком. Якщо він відірвався, то можна видалити залишки стерильною голкою як занозу, але також вважається, що хоботок може вийти сам.

Після видалення кліща ранку потрібно обробити антисептиком, а руки вимити з милом і теж обробити.

За подальшими вказівками зверніться до лікаря. Не потрібно самостійно здавати аналізи чи приймати антибіотики.

Спостерігайте за місцем укусу на появу еритеми. Пляма з'являється через 2-30 днів не лише у місці укусу, але й в іншому місці. При її появі - негайно звернутися до лікаря.

Як захиститися від кліща?

В лісі обов'язково одягайте кепку, панамку, косинку та дотримуйтесь наступних інструкцій:

Обирайте в парк одяг з довгим рукавом, закрите взуття, шкарпетки.

Під час прогулянки старайтесь не заходити у траву.

Ретельно оглядайте себе та своїх близьких щодвігодини прогулянки. Відчути укус кліща неможливо: він рухається невідчутно, кусаючи виділяє анестетичну речовину, що знеболює укус.

Обов'язково після повернення додому проведіть ретельний огляд тих, хто з вами гуляв. Особливу увагу приділіть дітям та домашнім улюбленцям. Найкраще це зробити в білій ванні з хорошим освітленням. Ретельно обстежте своє тіло за схемою: край шкарпеток, підколінна впадина, лінія трусів знизу і зверху, лінія бюстгальтеру знизу і зверху, лінія волосяної частини голови, за вухами та проведіть по волоссі на останок. Кліщ повзе знизу вверх і відпадає, якщо не знайде місце для прикріплення.

Виперіть і попрасуйте одяг. Не лишайте такий одяг біля ліжка і не лягайте спати в ньому.

Перевірте речі, які брали на прогулянку: підстилки, сумки.

Існує також вакцина від кліщового енцефаліту. Для захисту потрібно мінімум дві дози. Щеплення потрібно робити тим, хто живе в ендемічних регіонах або планує їх відвідати. Перевірити, чи входить ваш населений пункт в такий регіон, можна на сайті органів місцевого самоврядування. Після укусу кліща вакцина неефективна.

Фото: що робити, якщо вкусив кліщ (pexels.)

Чи необхідно нести кліща в лабораторію?

Аналіз в лабораторії в наших реаліях неінформативний. Виявлені борелії не означають, що ви вже інфіковані хворобою Лайма. Так само й відсутність борелій не значить, що ви не захворієте. Але Ви можете цим допомогти виявити осередок хвороби Лайма і завдяки вам місцева медицина буде в насторозі до цієї інфекції.

Фото: що робити, якщо вкусив кліщ (pixabay)

Де можна "підчепити" кліща?

Існує міф, що кліщі живуть на дубах, тому багато хто оминає ці дерева. Насправді кліщі живуть в землі та лазять по траві та чекають там своїх жертв.