Чим небезпечні укуси кліщів і як вберегтися від них: поради фахівців

Щороку кліщі стають переносники збудників багатьох захворювань, зокрема й борелій. Медики кажуть, що після укусу павукоподібних можуть розвинутися небезпечні хвороби.
Про це розповіли в МОЗ України.
Так, серед небезпечних хвороб визначають: кліщовий вірусний енцефаліт, хвороба Лайма, гранулоцитарний анаплазмоз, моноцитарний ерліхіоз, Крим-Конго геморагічна гарячка, геморагічна гарячка з нирковим синдромом, туляремія та інші.
Симптоми під час хвороби Лайма: на місці укусу – еритема, що мігрує, головний біль, ломота у тілі, млявість. Еритема – це почервоніння різних відтінків, будь-якої форми завбільшки з 5-гривневу монету. Воно поступово збільшується у розмірах, не свербить, не буває гарячим, не болить. Всі інші почервоніння не виключають хворобу Лайма, але потребують лабораторного підтвердження. Якщо вчасно не почати лікування, це може призвести до ураження шкіри, суглобів, м’язів, нервової та серцево-судинної системи, і як наслідок – інвалідності.
Кліщовий енцефаліт починається з головного болю, гарячки, нудоти, блювоти, порушення сну. Переважно уражується центральна нервова система, що може призвести до інвалідності, а іноді – до летальних наслідків.
В лісі обов'язково одягайте кепку, панамку, косинку та дотримуйтесь наступних інструкцій:
Фото: що робити, якщо вкусив кліщ (pexels.)
Аналіз в лабораторії в наших реаліях неінформативний. Виявлені борелії не означають, що ви вже інфіковані хворобою Лайма. Так само й відсутність борелій не значить, що ви не захворієте. Але Ви можете цим допомогти виявити осередок хвороби Лайма і завдяки вам місцева медицина буде в насторозі до цієї інфекції.
Фото: що робити, якщо вкусив кліщ (pixabay)
Існує міф, що кліщі живуть на дубах, тому багато хто оминає ці дерева. Насправді кліщі живуть в землі та лазять по траві та чекають там своїх жертв.
Раніше ми повідомляли, що український лікар міф розвінчав основні міфи про кліщів.
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