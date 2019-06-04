Опасность сохраняется: синоптики предупредили о сложных погодных условиях

Погода в Украине в среду, 5 июня, будет чрезвычайно опасной, так как во многих регионах ожидается повышение температуры воздуха и грозы. Сухо будет только в нескольких восточных областях.

Погода на востоке в среду ожидается жаркая и неустойчивая. В Полтавской области, а также в Днепре пройдут грозы. Ночная температура воздуха составит +15 +18 градусов, днем температура воздуха поднимется до +26 +29 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют дожди с грозами, местами могут пройти ливни. Ночью в регионе ожидается +17 +20 градусов, днем воздух прогреется до +27 +29 градусов. В Крыму ожидается гроза, ночью +15 +17 градусов, днем столбики термометров покажут до +29 градусов.

На севере страны пройдут грозы, местами возможен град. Ночью ожидается +15 +17 градусов, днем температура будет колебаться от +25 до +27 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют сильные грозы, местами возможен град и шквальный ветер. Ночная температура в регионе составит от +13 до +17 градусов, днем воздух прогреется от +23 до +27 градусов.

В центральной части страны синоптики также прогнозируют дождливую и грозовую погоду. Ночью +15 +17 градусов, днем ожидается от +25 до +28 градусов.

В Киеве 5 июня пройдет сильная гроза. Ночью температура воздуха составит +16 +18 градусов, днем ожидается повышение до +25 +27 градусов.

Погода в Украине 5 июня

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик Наталка Диденко рассказала, каким областям не повезет с погодой в среду.

А также рассказывали о том, что синоптики дали шокирующий прогноз погоды на все лето.