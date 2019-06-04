ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Завтра в Украине ожидаются дожди и шквалы

Новости » Общество    04.06.2019 - 14:59
Завтра в Украине ожидаются дожди и шквалы
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве местами ожидается дождь и гроза, температура +27

Погода в Украине: завтра, 5 июня, в большинстве областей ожидаются дожди и грозы, температура воздуха прогреется до +33 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook.

Как сообщает синоптик, в большинстве областей Украины завтра дожди или ливни, грозы. Во время гроз ожидаются шквалы и град. В северо-восточной часть Украины, Сумской и Харьковской областях будет без существенных осадков. Однако, среду в восточных областях прогнозируется порывистый ветер.

"5 июня Украина будет оставаться одной из самых жарких стран Европы: завтра днем ​​ожидается +24 +29 градусов, на востоке и юге +28 +33 градуса", - отметила синоптик. 

В Киеве в среду местами ожидается дождь и гроза. Температура воздуха ближайшей ночью составит +17 +19 градусов, а днем ​​воздух прогреется до  +25 +27 градусов.

"Пейте побольше полезной жидкости, надевайте натуральные и светлые ткани, купите термальную водичку, пшикать на себя и симпатичного соседа в транспорте, вычесывайте кошек и поставьте им в помещении в разных местах побольше мисочек со свежей водой. Лето раскручивается", - заявила синоптик. 

Завтра в Украине ожидаются дожди и шквалыНапомним, сегодня в Украине будет тепло, в большинстве областей пройдут кратковременные грозовые дожди. Местами возможны сильные ливни, шквалы, град. 

В Киеве сегодня ожидается дождь и гроза, максимальная температура воздуха до +29 градусов, во время дождя снижение до +24 градусов.

Также в Киевской области 3-5 июня будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. По Киеву 3 июня высокая (4 класса) пожарная опасность.

Украину сегодня накроют дожди с грозами Нынешняя весна в Киеве вошла в четверку самых теплых в истории
Новости Украины Наталья ДиденкоПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь