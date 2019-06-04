Небезпека зберігається: синоптики попередили про складні погодні умови

Погода в Україні у середу, 5 червня, буде надзвичайно небезпечною, так як у багатьох регіонах очікується підвищення температури повітря і грози. Сухо буде тільки в кількох східних областях.

Погода на сході в середу очікується спекотна і нестійка. У Полтавській області, а також в Дніпрі пройдуть грози. Нічна температура повітря становитиме +15 +18 градусів, вдень температура повітря підніметься до +26 +29 градусів.

У південних областях синоптики прогнозують дощі з грозами, місцями можуть пройти зливи. Вночі в регіоні очікується +17 +20 градусів, удень повітря прогріється до +27 +29 градусів. У Криму очікується гроза, вночі +15 +17 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть до +29 градусів.

На півночі країни пройдуть грози, місцями можливий град. Вночі очікується +15 +17 градусів, вдень температура коливатиметься від +25 до +27 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують сильні грози, місцями можливий град і шквальний вітер. Нічна температура в регіоні складе від +13 до +17 градусів, вдень повітря прогріється від +23 до +27 градусів.

В центральній частині країни синоптики також прогнозують дощову і грозову погоду. Вночі +15 +17 градусів, вдень очікується від +25 до +28 градусів.

У Києві 5 червня пройде сильна гроза. Вночі температура повітря складе +16 +18 градусів, удень очікується підвищення до +25 +27 градусів.

Погода в Україні 5 червня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптик Наталка Діденко розповіла, яким областям не пощастить з погодою в середу.

А також розповідали про те, що синоптики дали шокуючий прогноз погоди на все літо.