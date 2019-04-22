Опасность клещей: Комаровский дал важные советы родителям

Евгений Комаровский рассказал про опасность клещей, как уберечь от них ребенка и как реагировать на укус. Известный педиатр отметил, что основная угроза, исходящая от клещей, связана с переносом ими различных заболеваний, наиболее опасным из которых является клещевой энцефалит.

Клещи начинают проявлять опасность весной, выходя из зимней биопаузы и сохраняют ее до осенних заморозков. Пик их активности приходится на летние месяцы. В основном они обитают в лесу, но также встречаются в парках, в высокой траве у берега водоемов, на садовых участках и т.д.

Доктор Комаровский, который ранее рассказал, как правильно закаливать ребенка, подчеркнул, что не каждый клещ опасен, но важно знать, является ли место вашего проживания или место пребывания опасным по клещевому энцефалиту, эти данные регулярно обновляются.

Фото: Укус клеща (pixabayc.om)

Единственным эффективным средством защиты от клещевого энцефалита являются соответствующие вакцины. Часть вакцины можно использовать только по достижению трехлетнего возраста. Поэтому нужно быть особенно внимательными к маленьким детям, которые не защищены противоэнцефалитными прививками.

Существует ряд мер, направленных на предотвращение укусов детей клещами при лесных прогулках: предпочтительной обувью являются высокие резиновые сапоги, заправляете штаны в носки, одежда должна быть с длинными рукавами, обязательно используйте головной убор, желательно не оставлять открытой шею, на одежде светлых тонов проще заметить клеща.

Доктор Комаровский (фото: instagram.com/uakomar)

Также можно использовать противоклещевые репеленты, в том числе для защиты детской коляски, но будьте осторожны, они токсичны, имеют возрастные ограничения применения. Большинство из них наносятся не на кожу, а на одежду. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед покупкой и применением.

Укус клеща незаметен из-за используемого им обезболивающего, поэтому очень важно внимательно осматривать все тело ребенка после прогулки, например в лесу, в парке, на даче, в любом месте покрытом травой и/или кустарником. Клещей часто можно обнаружить за ушами, в волосах, подмышками, в паху, под коленями и между пальцами ног.

Если вы обнаружили на теле ребенка клеща, то нужно аккуратно, стараясь не повредить, извлечь его - описанных методов много, ознакомьтесь с ними и выберите подходящий вам. Извлеченного клеща нужно поместить в банку с влажной салфеткой для последующей передачи на анализ.

После этого, не откладывая, направляетесь к врачу. Кроме того, в течение не менее чем трех недель внимательно наблюдайте за состоянием ребенка и местом укуса, при каких-либо изменениях или жалобах немедленно обращайтесь за медицинской помощью, с обязательным указанием на укус клеща.

Доктор Комаровский рассказал, как защититься от клещей (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Как сообщалось ранее, недавно Комаровский резко высказался о раннем развитии детей.

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