Небезпека кліщів: Комаровський дав важливі поради батькам

Євген Комаровський розповів про небезпеку кліщів, як уберегти від них дитини і як реагувати на укус. Відомий педіатр зазначив, що основна загроза, що йде від кліщів, пов'язана із перенесенням ними різних захворювань, найбільш небезпечним з яких є кліщовий енцефаліт.

Кліщі починають створювати небезпеку навесні, виходячи з зимової біопаузи і зберігають її до осінніх заморозків. Пік їхньої активності припадає на літні місяці. В основному вони живуть у лісі, але також зустрічаються у парках, у високій траві біля берега водойм, на садових ділянках тощо.

Доктор Комаровський, який раніше розповів, як правильно загартовувати дитину, наголосив, що не кожен кліщ небезпечний, але важливо знати, чи є місце вашого проживання або місце перебування небезпечними з приводу кліщового енцефаліту, ці дані регулярно оновлюються.

Фото: Укус кліща (pixabayc.om)

Єдиним ефективним засобом захисту від кліщового енцефаліту є відповідні вакцини. Частина вакцини можна використовувати тільки після досягнення трирічного віку. Тому потрібно бути особливо уважними до маленьких дітей, які не захищени протиенцефалітним щепленням.

Існує ряд заходів, спрямованих на запобігання укусів дітей кліщами при лісових прогулянках: найкращим взуттям є високі гумові чоботи, заправляєте штани в шкарпетки, одяг повинен бути з довгими рукавами, обов'язково використовуйте головний убір, бажано не залишати відкритою шию, на одязі світлих тонів легше помітити кліща.

Доктор Комаровський (фото: instagram.com/uakomar)

Також можна використовувати протикліщові репеленти, в тому числі для захисту дитячої коляски, але будьте обережні, вони токсичні, мають вікові обмеження застосування. Більшість з них наносяться не на шкіру, а на одяг. Уважно ознайомтеся з інструкцією перед купівлею і застосуванням.

Укус кліща непомітний через використовуване ним знеболююче, тому дуже важливо уважно оглядати все тіло дитини після прогулянки, наприклад в лісі, в парку, на дачі, в будь-якому місці вкритому травою та/або чагарником. Кліщів часто можна виявити за вухами, у волоссі під пахвами, у паху, під колінами і між пальцями ніг.

Якщо ви виявили на тілі дитини кліща, то потрібно акуратно, намагаючись не пошкодити, витягти його - описаних методів багато, ознайомтесь з ними і оберіть відповідний вам. Витягнутого кліща потрібно помістити в банку з вологою серветкою для подальшої передачі на аналіз.

Після цього, не відкладаючи, прямуєте до лікаря. Крім того, протягом не менш ніж трьох тижнів уважно спостерігайте за станом дитини і місцем укусу, при будь-яких змінах або скаргах негайно звертайтеся за медичною допомогою, з обов'язковим зазначенням на укус кліща.

Доктор Комаровський розповів, як захиститися від кліщів (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Комаровський різко висловився про ранній розвиток дітей.

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