Дуже небезпечна морська тварина: що потрібно знати про медуз кожному
Медузи вважаються найнебезпечнішими та підступними морськими мешканцями. Їх агресивність часом б'є навіть рекорди акул. Навіть мертві медузи здатні завдати шкоди людині.
Що потрібно знати про найнебезпечніших мешканців моря – читайте в нашому матеріалі нижче.
У медуз відсутні мізки та серце – і ще кілька органів. І на 95% вони складаються з води. Ще у них є зуби й у багатьох – деяка кількість небезпечної отрути. Зуби у бероїдних гребінчастих медуз сотні - вони виглядають як вії в кілька рядів і допомагають їм жувати здобич.
А ось нервових систем у медуз дві та обидві мають різні функції. Ще у медуз є очі, а у деяких видів кількість органів зору досягає 24 штук.
Медузи з'явилися на Землі близько 650 мільйонів років тому й у деяких видів є нескінченний цикл – вони можуть нескінченно переходити від юної особини до дорослої та назад багато разів. На думку палеонтологів, медузи на Землі з'явилися навіть раніше динозаврів.
Саме отруйна істота на Землі – Австралійська коробчата медуза. Їх тіло вкрите щупальцями нематоцистами - це крихітні стріли, які наповнені отрутою.
Будь-яка тварина і людина вмирає протягом декількох хвилин після дотику до цих стріл. Мацаки можуть бути досить довгими.
Найбільша медуза у світі з левовою гривою. Її довжина може досягати до 30 метрів. Група медуз може спокійно перекинути 10-тонну рибальський човен. Найважча - Nemopilema nomurai, її вага може досягати 150-200 кг, а найменша – іруканджі, розмір їх купола близько 1 см. Однак це маленькі медузи дуже отруйні.
Ще медузи можуть знищувати собі подібних і використовувати їх в їжу. А отруйні клітини медуз можуть залишатися активними навіть через кілька тижнів після смерті тварини. Тому чіпати мертвих медуз на пляжах не рекомендується.
На планеті є місце, де живе кілька мільйонів медуз - це озеро в Палау. В середньому там 3-5 медуз на один кубометр води. Жодного хижака в цьому озері не залишилося, а медузи там втратили жалкі клітини та стали безпечними.
Більшість медуз має форму парасольки або дзвону. Вони прозорі або напівпрозорі – це маскування від хижаків. Деякі види містять люмінесценцію і можуть світитися в темряві.
Дихають медузи всім тілом, поглинаючи розчинений у воді кисень, а відходи життєдіяльності вони видаляють через рот, оскільки інших отворів на їх тілі немає.
Вчені стверджують, що зростання популяції медуз починається в тих місцях, де є проблеми з екологією. Вони починають заповнювати ті водойми, в яких з різних причин вимирають інші морські тварини.
У деяких країнах медуз вживають в їжу. Їх висушують і солять, а потім нарізають соломкою.
Медузи можуть стати причиною зупинки атомних електростанцій, які знаходяться на узбережжях. Для охолодження резервуарів станції використовують морську воду, а медузи потрапляють в резервуари разом з нею.
З жалких клітин деяких видів медуз виготовляють лікарські препарати, зокрема - ліки для регулювання кров'яного тиску.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Азовське море окупували медузи.