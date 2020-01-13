Может быть опасен: эксперт шокировала данными о популярном продукте

Любимый продукт украинцев может стать опасным (Коллаж РБК-Украина)

Любимое лакомство украинцев может стать опасным для организма

Врач-диетолог Ирина Соломатина рассказала, что обычный плавленый сыр может стать опасным для организма человека. Некоторым категориям его есть нельзя категорически, а некоторым стоит существенно ограничить такой сыр в своем рационе. Об этом она рассказала в комментарии для издания ВМ.

Врач-диетолог отметила, что плавленый сыр – это продукт, который насыщен солями-плавителями – фосфатами. Чрезмерное употребление такого сыра может привести к тому, что фосфаты вступят во взаимодействие в организме человека и начнут вымывать из него кальций.

Также плавленый сыр очень калорийный и его нельзя употреблять людям, у которых в анамнезе есть атеросклероз или ожирение. Ограничить употребление плавленого сыра стоит тем, у кого есть проблемы с обменом веществ.

В плавленом сыре содержится большое количество соли, а это негативно скажется на самочувствии тех, у кого диагностирована гипертония.

"Надо помнить, что острые, пряные сорта плавленого сыра содержат повышенное количество соли. А она противопоказана при гипертонии, связанной в свою очередь, с атеросклерозом. Я также рекомендую тем, у кого проблемы с кальцием, заменить в своем рационе плавленый сыр на обычный твердый по причине уже упомянутых мною фосфатов. Осторожно относиться к количеству съедаемого плавленого сыра следует, если есть нарушения в работе почек либо обмене мочевой кислоты", - объяснила Ирина Соломатина.