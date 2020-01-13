ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Может быть опасен: эксперт шокировала данными о популярном продукте

STYLERЖизнь    13.01.2020 - 19:27
Может быть опасен: эксперт шокировала данными о популярном продукте
Любимый продукт украинцев может стать опасным (Коллаж РБК-Украина)

Любимое лакомство украинцев может стать опасным для организма

Врач-диетолог Ирина Соломатина рассказала, что обычный плавленый сыр может стать опасным для организма человека. Некоторым категориям его есть нельзя категорически, а некоторым стоит существенно ограничить такой сыр в своем рационе. Об этом она рассказала в комментарии для издания ВМ.

Врач-диетолог отметила, что плавленый сыр – это продукт, который насыщен солями-плавителями – фосфатами. Чрезмерное употребление такого сыра может привести к тому, что фосфаты вступят во взаимодействие в организме человека и начнут вымывать из него кальций.

Также плавленый сыр очень калорийный и его нельзя употреблять людям, у которых в анамнезе есть атеросклероз или ожирение. Ограничить употребление плавленого сыра стоит тем, у кого есть проблемы с обменом веществ.

В плавленом сыре содержится большое количество соли, а это негативно скажется на самочувствии тех, у кого диагностирована гипертония.

"Надо помнить, что острые, пряные сорта плавленого сыра содержат повышенное количество соли. А она противопоказана при гипертонии, связанной в свою очередь, с атеросклерозом. Я также рекомендую тем, у кого проблемы с кальцием, заменить в своем рационе плавленый сыр на обычный твердый по причине уже упомянутых мною фосфатов. Осторожно относиться к количеству съедаемого плавленого сыра следует, если есть нарушения в работе почек либо обмене мочевой кислоты", - объяснила Ирина Соломатина.

В сети сравнили европейские цены с украинскими: разница шокирует Передается через еду и игрушки: медики предупредили о детской опасной болезни
Новости Украины продуктыврачисыр
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь