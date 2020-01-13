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Може бути небезпечним: експерт шокувала даними про популярний продукт

STYLERЖиття    13.01.2020 - 19:27
Може бути небезпечним: експерт шокувала даними про популярний продукт
Улюблений продукт українців може стати небезпечним (Колаж РБК-Україна)

Улюблені ласощі українців можуть стати небезпечними для організму

Врач-диетолог Ірина Соломатіна розповіла, що звичайний плавлений сир може стати небезпечним для організму людини. Деяким категоріям його їсти не можна категорично, а декому варто суттєво обмежити такий сир у своєму раціоні. Про це вона розповіла в коментарі для видання ВМ.

Лікар-дієтолог зазначила, що плавлений сир – це продукт, який насичений солями-плавкими – фосфатами. Надмірне вживання такого сиру може призвести до того, що фосфати вступлять у взаємодію в організмі людини і почнуть вимивати з нього кальцій.

Також плавлений сир дуже калорійний і його не можна вживати людям, у яких в анамнезі є атеросклероз або ожиріння. Обмежити вживання плавленого сиру варто тим, у кого є проблеми з обміном речовин.

У плавленому сирі міститься велика кількість солі, а це негативно позначиться на самопочутті тих, у кого діагностовано гіпертонію.

"Треба пам'ятати, що гострі, пряні сорти плавленого сиру містять підвищену кількість солі. А вона протипоказана при гіпертонії, пов'язаної в свою чергу, з атеросклерозом. Я також рекомендую тим, у кого проблеми з кальцієм, замінити в своєму раціоні плавлений сир на звичайний твердий через вже згадані мною фосфати. Обережно ставитися до кількості, що з'їдається, плавленого сиру слід, якщо є порушення в роботі нирок або обміну сечової кислоти", - пояснила Ірина Соломатіна.

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