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Врачи объяснили опасность "невидимой" инфекции для женщин: болеет каждая третья

STYLERЖизнь    09.01.2020 - 07:34
Врачи объяснили опасность "невидимой" инфекции для женщин: болеет каждая третья
Врачи рассказали об опасной инфекции (Коллаж РБК-Украина)

Медики предупреждают, что скрытая инфекция может нанести серьезный вред организму

Специалисты рассказали об опасности, которую несет такое заболевание как хламидиоз. Эта инфекция передается половым путем, а также может передаться внутриутробно или во время родов малышу. Самое сложное в хламидиозе – это то, что это заболевание протекает практически бессимптомно и обнаружить инфекцию можно только с помощью специальных анализов. Что это за заболевание рассказала акушер-гинеколог Татьяна Калина для издания "Здоровье 24".

Она отметила, что возбудитель хламидиоза крайне редко передается через предметы обихода, постельное белье или одежду. Чаще всего это заболевание поражает шейку матки и уретру. Если его вовремя не распознать, то хламидиоз может поразить полость матки, маточные трубы, малый таз и брюшную полость.

А это приводит к печальным последствиям:

  • Спаечный процесс (спайки)
  • Непроходимость маточных труб.
  • Бесплодие.
  • Повышенный риск внематочной беременности.
  • У беременных женщин есть риск преждевременного отхождения околоплодных вод и преждевременных родов.

Заболевание протекает бессимптомно и следует сдавать анализы ежегодно. Но есть признаки, по которым женщина может заподозрить заражение. Это: слизисто-гнойные выделения, межменструальные кровянистые выделения, симптомы цистита (воспаление мочевого пузыря), контактные кровотечения (после полового акта).

Хламидии могут привести и к другим негативным последствиям, таким как поражение суставов (артрит), глаз (конъюнктивит), горла (фарингит).

Профилактика хламидиоза проста – использовать презерватив и хранить верность своему партнеру.

Чтобы проверить наличие хламидиоза в организме, нужно:

Сдать урогенитальный мазок перед месячными, для проведения диагностики методом ПЦР.

Сдать кровь на IgM, ведь IgG менее информативный метод и только на его результатах лечения не проводится. Если в анализе IgG будут обнаружены хламидии, а в анализе IgM их нет – то лечение не требуется и это свидетельствует о перенесенном хламидиозе.

Для лечения хламидиоза применяют антибактериальные препараты и что важно – для правильного результата нужно провести обследование партнера и при необходимости ему также назначают терапию. Во время лечения нужно соблюдать половой покой, а через месяц повторить анализы.

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