У опальной Повалий случилось несчастье в семье: что известно

Муж Таисии Повалий Игорь Лихута заболел (фото: instagram.com/tpovaliyofficial)

У Таисии Повалий заболел муж Игорь Лихута, он провел в больнице новогодние праздники

Таисия Повалий продолжает жить в Москве со своим мужем Игорем Лихутой, у которого в последнее время возникли серьезные проблемы со здоровьем. Дело в том, что супруг опальной украинской певицы после Нового года угодил в больницу. Повалий каждый день навещала мужа в палате и приносила ему еду и лекарства.

"Три дня в частной клинике мне кололи разные антибиотики, делал КТ и другие процедуры. Каждый день Тая меня проведывала. Лично поехала и купила все прописанные врачами лекарства, теперь строго следит, чтобы я вовремя принимал таблетки", - сообщил Лихута одному из российских изданий.

Продюсер не сообщил, какой же диагноз ему поставили врачи, но судя по всему, проблемы со здоровьем у него серьезные.

"Врачи сделали все возможное, спасли меня, помогла любовь и забота Таи", - отметил Лихута.

Напомним, что Игорь Лихута муж и продюсер Таисии Повалий. Они находятся в отношениях, а также работают вместе с 1993 года.

"Я не просто нахожусь вместе с Таей в гостинице, поезде, самолете, но и во время ее выступлений сижу за пультом, рядом со звукорежиссером", – говорил ранее в интервью Лихута.