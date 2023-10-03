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Онук Софії Ротару, якого затримали під час втечі з України на човні, розповів, як живе зараз

София Ротару с внуком (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Іванна Пашкевич

У березні 2022 року онука співачки Софії Ротару Анатолія Євдокименко затримали під час спроби незаконно перетнути державний кордон України. Згодом чоловік все ж зміг виїхати у Європу. Зараз він зізнається, що вимушений був це зробити, так як хотів почати нове життя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю спадкоємця виконавиці для видання Deep House London.

Як склалося життя Анатолія після втечі з України

Зараз онук знаменитості живе у Лондоні, звідки він опублікував декілька фото.

Лише через довгий час артист, який виступає під псевдонімом SHMN, пояснив свою втечу тим, що хотів почати життя з чистого аркушу.

Анатолій Євдокименко (фото: instagram.com/shmn)

"З початком війни я був змушений покинути країну, щоб почати нове життя. Уже понад шість місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому навчило мене і дало новий погляд на життя", - сказав він.

Також під час свого інтерв’ю Анатолій висловив свої співчуття родинам, які втратили своїх близьких внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

"Цей рік, безумовно, був найскладнішим роком у моєму житті, але також і роком перевтілення. Більше того, це був воістину руйнівний і трагічний рік для всього народу України, мої співчуття всім сім'ям, які втратили своїх близьких у розпал цієї війни", - підсумував артист.

Нагадаємо, нещодавно Софія Ротару ділилася зі своїми прихильниками архівним фото з покійним чоловіком.

Також ми розповідали, що Остапчук "вляпався" у скандал через публічні ревнощі молодої дружини.

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