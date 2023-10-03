Остапчук "вляпався" у скандал через публічні ревнощі молодої дружини

Днями Володимир Остапчук відправився із 22-річною дружиною в її рідне місто Кропивницький, щоб провести там відкриття дитячого садка. Закінчилося все сценою ревнощів, яку привселюдно влаштувала обраниця ведучого.

Що відомо про скандал

Блогеру Богдану Беспалову надіслали відео, на якому жінка, що була присутня на заході, розповідає, що дівчата хотіли сфотографуватися з Володимиром, взяти його легенько за руку або обійняти. Але молода дружина зірки всіляко зупиняла їх спроби це зробити.

Володимир Остапчук з дружиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Коли тобі 36, а до тебе д******ться 22-річна. Навіть не уявляла, що так можна зіпсувати враження не собою, а поведінкою своєї дружини. Може, це такий піар у Остапчука..." - сказала жінка.

Також вона згадала, що Катерина Полтавська ображала інших дівчат "кропивницьким б*длом" і просила їх чепати своїх чоловіків, а не її.

Володимир Остапчук з дружиною (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Блогер прокоментував цей ролик, назвавши таку поведінку дівчини "дитячим садком".

"Дитячий садок. Як мінімум, ці матусі, які хотіли сфотографуватися з Володимиром - вони заміжні. Саме тому у них є діти. Це такий сором. У мене в голові не вкладається, який вигляд це могло мати. Може вона ліктями розштовхувала і говорила: "Ей, не підходьте, це мій чоловік. Ви - кропивницьке б*дло". Який вигляд це мало? Катю, тобі самій не смішно?" - висловився Беспалов.

Беспалов додав, що Катерина "поховає" кар’єру свого коханого, якщо буде себе так поводити.