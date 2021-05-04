Онуфрий бросал прихожанам яйца в Киевской лавре: видео "подорвало" сеть

Как видно на ролике, Онуфрий в Трапезном храме Киево-Печерской лавры во время пасхального богослужения 2 мая начал бросать прихожанам освященные яйца - крашенки.

Люди в храме пытались поймать их на лету, но это не всегда удавалось. Звучали удивленные возгласы и смех.

""Радуйтесь" - было первым словом, которое произнес Иисус Христос после Воскресения. Возрадуемся воскресшему Христу", - говорится в публикации.

Видео: Онуфрий в Киевской лавре на Пасху бросал прихожанам яйца

Такие действия Онуфрия вызвали в сети неоднозначную реакцию, и юмор оценили не все. Некоторые юзеры пишут, что шокированы таким разбрасыванием крашанок в прихожан, и высказывают опасения, что летящие яйца могли нанести травмы людям, и можно было бы просто поднести корзину, чтобы все желающие сами их взяли. Кому-то из пользователей интернета ситуация напомнила, когда "в России блины совковой лопатой раздавали".

При этом другие иронизируют над произошедшем, и признаются, что воспринимают такой способ раздачи писанок нормально и с юмором, а критикам напоминают о традиции бросать в молодоженов конфетами...

Еще такого не видели. Я в шоке.

Главное, чтобы яйца хорошо сварены.

А это как понять? И писанками не бросаются, а хорошо в руки дают и целуются. Так никогда не делайте...

Можно и убить тем яйцом!

Это что новый обычай? Шок

Я сначала подумала, что конфеты... не знаю, но кажется лучше поставить или просто преподнести корзину чтобы люди взяли... А так где-то упало яйцо, кого-то ударило...

Люди опомнитесь, не пишите глупостей, как есть так есть, а как бросают конфетами, когда молодых обсевают на венчание, то очень странно!

Ранее сообщалось, что сеть "взорвало" видео, как под Днепром помощник священника попался на воровстве денег прихожан во время освящения пасок.

Также в интернете вызвало фурор видео, как под Харьковом священник окатил прихожан водой прямо из ведра.

По словам очевидцев, священнослужитель опоздал на службу, и также забыл свечки, крест и кропило... но это его не остановило, и он просто вылил на верующих все содержимое ведра одним движением рук.