Онуфрий бросал прихожанам яйца в Киевской лавре: видео "подорвало" сеть

В эту Пасху в Украине произошло несколько эксцессов во время служб в разных регионах, видео которых быстро разошлись в сети и набирают большое количество просмотров. Кроме обычных священников, отличился и глава УПЦ МП (РПЦ в Украине) митрополит Онуфрий, который бросал людям яйца.
Кадры были опубликованы на Facebook-странице Черновицко-Буковинской епархии.
Как видно на ролике, Онуфрий в Трапезном храме Киево-Печерской лавры во время пасхального богослужения 2 мая начал бросать прихожанам освященные яйца - крашенки.
Люди в храме пытались поймать их на лету, но это не всегда удавалось. Звучали удивленные возгласы и смех.
""Радуйтесь" - было первым словом, которое произнес Иисус Христос после Воскресения. Возрадуемся воскресшему Христу", - говорится в публикации.
Видео: Онуфрий в Киевской лавре на Пасху бросал прихожанам яйца
Такие действия Онуфрия вызвали в сети неоднозначную реакцию, и юмор оценили не все. Некоторые юзеры пишут, что шокированы таким разбрасыванием крашанок в прихожан, и высказывают опасения, что летящие яйца могли нанести травмы людям, и можно было бы просто поднести корзину, чтобы все желающие сами их взяли. Кому-то из пользователей интернета ситуация напомнила, когда "в России блины совковой лопатой раздавали".
При этом другие иронизируют над произошедшем, и признаются, что воспринимают такой способ раздачи писанок нормально и с юмором, а критикам напоминают о традиции бросать в молодоженов конфетами...
Ранее сообщалось, что сеть "взорвало" видео, как под Днепром помощник священника попался на воровстве денег прихожан во время освящения пасок.
Также в интернете вызвало фурор видео, как под Харьковом священник окатил прихожан водой прямо из ведра.
По словам очевидцев, священнослужитель опоздал на службу, и также забыл свечки, крест и кропило... но это его не остановило, и он просто вылил на верующих все содержимое ведра одним движением рук.