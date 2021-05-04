Онуфрій кидав парафіянам яйця в Київській лаврі: відео "підірвало" мережу

У цей Великдень в Україні відбулося кілька ексцесів під час служб в різних регіонах, відео яких швидко розійшлися мережею та набирають велику кількість переглядів. Крім звичайних священиків, відзначився і глава УПЦ МП (РПЦ в Україні) митрополит Онуфрій, який кидав людям яйця.
Кадри були опубліковані на Facebook- сторінці Чернівецько-Буковинської єпархії.
Як видно на ролику, Онуфрій у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври під час Великоднього богослужіння 2 травня почав кидати парафіянам освячені яйця - крашанки.
Люди в храмі намагалися зловити їх на льоту, але це не завжди вдавалося. Звучали здивовані вигуки та сміх.
""Радійте" - було першим словом, яке виголосив Ісус Христос після Воскресіння. Радіймо Воскресшому Христу", - йдеться в публікації.
Відео: Онуфрій у Київській Лаврі на Великдень кидав парафіянам яйця
Такі дії Онуфрія викликали в мережі неоднозначну реакцію, і гумор оцінили не всі. Деякі юзери пишуть, що шоковані таким розкиданням крашанок у парафіян, і висловлюють побоювання, що яйця, які летіли, могли завдати травми людям, і можна було б просто піднести кошик, щоб всі бажаючі самі їх взяли. Комусь із користувачів інтернету ситуація нагадала, коли "в Росії млинці совковою лопатою роздавали".
При цьому інші іронізують над подією, і зізнаються, що сприймають такий спосіб роздачі писанок нормально і з гумором, а критикам нагадують про традицію кидати в молодят цукерками...
Раніше повідомлялося, що мережу "підірвало" відео, як під Дніпром помічник священика попався на крадіжці грошей парафіян під час освячення пасок.
Також в Інтернеті викликало фурор відео, як під Харковом священик облив парафіян водою прямо з відра.
За словами очевидців, священнослужитель запізнився на службу, і також забув свічки, хрест і кропило... але це його не зупинило, і він просто вилив на вірян весь вміст відра одним рухом рук.