Онуфрій кидав парафіянам яйця в Київській лаврі: відео "підірвало" мережу

Як видно на ролику, Онуфрій у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври під час Великоднього богослужіння 2 травня почав кидати парафіянам освячені яйця - крашанки.

Люди в храмі намагалися зловити їх на льоту, але це не завжди вдавалося. Звучали здивовані вигуки та сміх.

""Радійте" - було першим словом, яке виголосив Ісус Христос після Воскресіння. Радіймо Воскресшому Христу", - йдеться в публікації.

Відео: Онуфрій у Київській Лаврі на Великдень кидав парафіянам яйця

Такі дії Онуфрія викликали в мережі неоднозначну реакцію, і гумор оцінили не всі. Деякі юзери пишуть, що шоковані таким розкиданням крашанок у парафіян, і висловлюють побоювання, що яйця, які летіли, могли завдати травми людям, і можна було б просто піднести кошик, щоб всі бажаючі самі їх взяли. Комусь із користувачів інтернету ситуація нагадала, коли "в Росії млинці совковою лопатою роздавали".

При цьому інші іронізують над подією, і зізнаються, що сприймають такий спосіб роздачі писанок нормально і з гумором, а критикам нагадують про традицію кидати в молодят цукерками...

Ще такого не бачили. Я в шоці.

Головне, щоб яйця добре зварені.

А це як зрозуміти? І писанками не кидаються, а добре в руки дають і цілуються. Так ніколи не робіть...

Можна і вбити тим яйцем!

Це що новий звичай? Шок

Я спочатку подумала, що цукерки... не знаю, але здається краще поставити або просто піднести кошик, щоб люди взяли... А так десь впало яйце, когось вдарило...

Люди схаменіться, не пишіть дурниць, як є так є, а як кидають цукерками, коли молодих обсівають на вінчання, то дуже дивно!

Раніше повідомлялося, що мережу "підірвало" відео, як під Дніпром помічник священика попався на крадіжці грошей парафіян під час освячення пасок.

Також в Інтернеті викликало фурор відео, як під Харковом священик облив парафіян водою прямо з відра.

За словами очевидців, священнослужитель запізнився на службу, і також забув свічки, хрест і кропило... але це його не зупинило, і він просто вилив на вірян весь вміст відра одним рухом рук.