Оновлення iOS 17.1.2: коли вийде і що зміниться

Як невелике оновлення, iOS 17.1.2 має фокусуватися на усуненні помилок, проте на даний момент не зрозуміло, які конкретні проблеми будуть вирішені.

За інформацією з мережі, деякі користувачі продовжують стикатися з проблемами Wi-Fi на iOS 17.1.1, тому, можливо, в iOS 17.1.2 буде внесено виправлення неполадок з бездротовим підключенням, яке вже включено в бета-версію iOS 17.2. Також деякі звіти вказують на невеликі помилки, пов'язані з push-повідомленнями, HomeKit та іншими аспектами.

Минулого року iOS 16.1.2 була випущена наступного тижня після Дня подяки в США, тому існує передумова для випуску оновлення для усунення помилок цього тижня.

iOS 17.1.2 буде другим оновленням для iPhone цього місяця після 17.1.1, у якому були усунені проблеми з бездротовою зарядкою в автомобілях BMW для лінійки iPhone 15, а також несправність, через яку у віджеті програми "Погода" не відображався значок снігу. Передбачається, що після iOS 17.1.2 Apple випустить iOS 17.2, що знаходиться на стадії бета-тестування вже близько місяця.