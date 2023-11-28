Обновление iOS 17.1.2: когда выйдет и что изменится

Как небольшое обновление, iOS 17.1.2 должен фокусироваться на устранении ошибок, однако на данный момент непонятно, какие конкретные проблемы будут устранены.

По информации из сети, некоторые пользователи продолжают сталкиваться с проблемами Wi-Fi на iOS 17.1.1, поэтому возможно в iOS 17.1.2 будет внесено устранение неполадок с беспроводным подключением, которое уже включено в бета-версию iOS 17.2. Некоторые отчеты также указывают на небольшие ошибки, связанные с push-сообщениями, HomeKit и другими аспектами.

В прошлом году iOS 16.1.2 была выпущена на следующей неделе после Дня благодарения в США, поэтому существует предпосылка для выпуска обновлений для устранения ошибок на этой неделе.

iOS 17.1.2 будет вторым обновлением для iPhone в этом месяце после 17.1.1, в котором были устранены проблемы с беспроводной зарядкой в автомобилях BMW для линейки iPhone 15, а также неисправность, из-за которой в виджете программы "Погода" не отображался значок снега. Предполагается, что после iOS 17.1.2 Apple выпустит iOS 17.2, находящуюся на стадии бета-тестирования уже около месяца.