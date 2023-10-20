В iOS 17 знайшли приховану функцію захисту зору: як вона працює

Користувачі пристроїв Apple, які оновили свої iPhone до версії iOS 17, виявили раніше не згадану, але корисну функцію. Вона має на меті покращити захист очей користувачів під час активного використання смартфона.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт останніх новин та оглядів у світі технологій SlashGear .

Більшість сучасних смартфонів вже включають функції, такі як "Темний режим" і "Нічний режим", що спрямовані на зниження навантаження очей користувачів. Але тепер з появою версії iOS 17 додається ще одна опція під назвою "Screen Distance" ("Відстань екрана") для пристроїв з підтримкою Face ID.

Ця функція використовує передню камеру та інші датчики iPhone для визначення відстані між очима власника та екраном пристрою. Якщо смартфон знаходиться ближче до очей користувача, ніж на відстані 30 см протягом декількох хвилин, на екрані з'являється спеціальне повідомлення.

Головна мета нової функції полягає у запобіганні звичці підносити екран надто близько до очей, що, у свою чергу, допомагає зменшити ймовірність їхньої перевтоми. Компанія Apple також сподівається, що ця функція сприяє запобіганню розвитку короткозорості у дітей, оскільки вони, починаючи з молодого віку, навчатимуться тримати свої пристрої на безпечній відстані від очей.

Активації функції "Screen Distance"

Відкрийте налаштування пристрою

Перейдіть до розділу "Екранний час"

Знайдіть пункт "Відстань до екрана" та активуйте перемикач

Скриншот (Styler)

Ця функція доступна на моделях iPhone X та новіших пристроїв із встановленою iOS 17, а також на iPad Pro 11 та новіших пристроях з iPadOS 17.