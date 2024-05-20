Українці сказали, що думають про "Резерв+" і оновлення даних в ТЦК (опитування)

З 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Відповідно до нього чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані будь-яким зручним способом: ЦНАП, ТЦК СП чи застосунок "Резерв +".
РБК-Україна (проєкт Styler) провело опитування серед українців, чи готові вони до оновлення та як планують це зробити.
Як можна оновити свої дані
Застосунок "Резерв +"
Завантажте його через App Store чи Google Play.
Далі вам запропонують авторизуватись за допомогою BankID, підтвердити чи уточнити персональні дані, задати пароль чи налаштувати FaceID/відбиток пальця.
Потім потрібно послідовно підтвердити номер телефону, адресу проживання та e-mail.
Перевірте правильність всіх даних.
ЦНАП
Прийдіть до ЦНАПу та надайте актуальні дані про себе.
Адміністратор внесе дані в електронну систему. Ця інформація автоматично підтягується в реєстр "Оберіг".
Військовозобов'язаний отримає витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.