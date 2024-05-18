Новий закон про мобілізацію набув чинності: скільки є часу на похід до ТЦК

Новий закон про мобілізацію в Україні набув чинності сьогодні, 18 травня 2024 року. Серед іншого, у ньому міститься вимога до військовозобов'язаних оновити облікові дані.

При підготовці матеріалу використовувалися: тексти законів про мобілізацію та нові штрафи для ухилянтів, інтерв'ю представника Генштабу ЗСУ Юрія Галущенка для Radio NV, пост заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко у Facebook.

РБК-Україна розповідає, скільки на це приділяється часу.

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Скільки часу є на уточнення даних

Новий закон про мобілізацію встановлює термін для уточнення даних для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Зробити це треба протягом 60 днів, інакше можуть виписати штраф порушення правил військового обліку.

"Законом передбачено, що громадяни віком від 18 до 60 років чоловічої статі, наголошую на цьому, зобов'язані оновити свої дані. Це пов'язано з тим, що у нас в країні введено правовий режим воєнного стану, оголошено мобілізацію і держава має знати кількість людей, які стоять на військовому обліку", - розповів представник Генштабу Юрій Галущенко.

Таким чином, потрібно оновити дані до 16 липня.

Хто має з'явитися до ТЦК, а хто ні

Тим, хто оновив облікові дані після ухвалення нового закону про мобілізацію в першій половині квітня і до набрання ним чинності, повторно уточнювати їх протягом 60 днів не потрібно.

"Ті громадяни, які вже прибувають до ТЦК з цією метою, не будуть зобов'язані після набуття чинності законом йти та оновлювати свої дані, відповідні розпорядження вже віддано", - говорив Галущенко на початку травня.

Обов'язково мають з'явитися ті, хто має у військовому квитку статус "обмежено придатний". Згідно зі змінами від 4 травня, цей статус скасовано, натомість - непридатність або кілька категорій придатності. Таких військовозобов'язаних чекають в ТЦК, щоб повторно пройти військово-лікарську комісію (на неї дається 9 місяців).

Крім того, всім слід пам'ятати, що висновок комісії діє рік, після чого треба пройти повторний медогляд. Оскільки протягом року можуть відбутися помітні зміни у стані здоров'я. На ВЛК або підтверджується придатність або виноситься інше рішення.

Якщо у військовому квитку стоїть відмітка про зняття з військового обліку, приходити до ТЦК не потрібно.

Таким чином, вимога уточнити дані поширюється більшість чоловіків віком 18 - 60 років. Навіть на тих, хто проживає за кордоном.

Чи обов'язково оновлювати дані через ТЦК

Ні. Це можна зробити в Центрі надання адміністративних послуг, а з 18 травня - через електронний кабінет військовозобов'язаного. Додаток треба завантажити на смартфон з AppStore або Google Play, авторизуватися через BankID та заповнити поля - номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

Реєстрація добровільна, але уточнення даних онлайн називають зручним способом, щоб не простоювати у чергах у ТЦК. Також у Міноборони запевняють, що, скориставшись застосунком, всі встигнуть оновити інформацію до дедлайну.

"Ви точно зможете оновити дані про себе онлайн і не порушите вимоги законодавства. Це має відбутися протягом 60 днів від набрання чинності змінами до закону про мобілізацію, тобто до 16 липня", - зазначила заступник міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Що буде, якщо не оновити дані

Порушення правил військового обліку є адміністративним правопорушенням. Згідно з новим законом про штрафи для ухилянтів, якщо військовозобов'язані не стоять на обліку або вчасно не оновлюють дані, йому у воєнний час загрожує штраф 17 000 гривень.

Якщо порушення буде вчинено повторно протягом року, то передбачено штраф 25 500 гривень.

Штрафи тепер можуть виписувати заочно, без необхідності складати протокол в ТЦК у присутності військовозобов'язаного. Якщо особа була повідомлена про необхідність явки належним чином і проігнорувала виклик без поважної причини.

За неявку до ТЦК за повісткою звертатимуться до поліції з вимогою доставити військовозобов'язаного. Якщо поліція не може розшукати особу, їй надішлють повідомлення з військкомату рекомендованим листом. Якщо пошта не може вручити під розписку або особа відмовляється, вимога повертається до ТЦК із позначкою.

Потім протягом 10 днів військкомат може звернутися до суду з проханням тимчасово призупинити дію водійських прав.