Украинцы сказали, что думают про "Резерв+" и обновление данных в ТЦК (опрос)

С 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации. В соответствии с ним мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные любым удобным способом: ЦНАУ, ТЦК СП или приложение "Резерв+".
РБК-Украина (проект Styler) провел опрос среди украинцев, готовы ли они к обновлению и как планируют это сделать.
Как можно обновить свои данные
Приложение "Резерв+"
Загрузите его через App Store или Google Play.
Далее вам предложат авторизоваться с помощью BankID, подтвердить или уточнить персональные данные, задать пароль или настроить FaceID/отпечаток пальца.
Затем следует последовательно подтвердить номер телефона, адрес проживания и e-mail.
Проверьте правильность всех данных.
ЦНАУ
Придите в ЦНАУ и предоставите актуальные данные о себе.
Администратор внесет данные в электронную систему. Эта информация автоматически подтягивается в реестр "Оберіг".
Военнообязанный получит выписку с печатью и подписью администратора ЦНАУ об актуализации данных.