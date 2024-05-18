Загрожує в'язниця? Що чекає на військовозобов'язаних, які не оновлять дані за 60 днів

Військовозобов'язаним, які не оновлять свої облікові дані протягом 60 відведених днів, не загрожує в'язниця. Проте на них чекає адміністративне покарання.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Штрафи, повістки, ВЛК. 20 питань до Генштабу та Міноборони щодо мобілізації по-новому".

У Міністерстві оборони пояснюють, що громадян, які не оновлять свої військово-облікові дані до 16 липня, можна буде притягнути до адміністративної відповідальності. Йдеться про статті 210 КУпАП (порушення правил військового обліку) та 210-1 КУпАП (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію).

У відомстві зазначають, що немає підстав говорити про те, що можна буде оновити дані після 16 липня року без притягнення до адміністративної відповідальності.

"У Міноборони звертають увагу, що процедура притягнення до адміністративної відповідальності та розмір штрафів змінюється з набуттям чинності закону України №3696-IX. Буквально вчора, 17 травня, його вже підписав президент", - йдеться у матеріалі.

РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський підписав новий закон про штрафи для ухилянтів.