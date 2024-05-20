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Українці сказали, що думають про "Резерв+" і оновлення даних в ТЦК (опитування)

Україна, Понеділок 20 травня 2024 20:05
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Українці сказали, що думають про "Резерв+" і оновлення даних в ТЦК (опитування) Як чоловіки ставляться до оновлення даних (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

З 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Відповідно до нього чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані будь-яким зручним способом: ЦНАП, ТЦК СП чи застосунок "Резерв +".

РБК-Україна (проєкт Styler) провело опитування серед українців, чи готові вони до оновлення та як планують це зробити.

Як можна оновити свої дані

Застосунок "Резерв +"

  • Завантажте його через App Store чи Google Play.
  • Далі вам запропонують авторизуватись за допомогою BankID, підтвердити чи уточнити персональні дані, задати пароль чи налаштувати FaceID/відбиток пальця.
  • Потім потрібно послідовно підтвердити номер телефону, адресу проживання та e-mail.
  • Перевірте правильність всіх даних.

ЦНАП

  • Прийдіть до ЦНАПу та надайте актуальні дані про себе.
  • Адміністратор внесе дані в електронну систему. Ця інформація автоматично підтягується в реєстр "Оберіг".
  • Військовозобов'язаний отримає витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

Знайти найближчий центр надання адмінпослуг можна на електронній мапі.

ТЦК СП

  • Прийдіть до місцевого ТЦК СП з необхідними документами: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, військовий квиток чи тимчасове посвідчення, медичні документи, довідка про освіту.
  • Якщо у вас є право на відстрочку від мобілізації, візьміть документи, які підтверджують це.
  • Підготуйте медичні документи. За наявності інвалідності потрібно мати довідку МСЕК.

Чи готові українці до оновлення даних

Опитування РБК-Україна дивіться на нашому YouTube-каналі нижче.

Раніше ми розповідали, що буде, якщо не оновити свої дані протягом 60 днів.

Читайте також, чи вручають повістки після оновлення даних у ЦНАПах.

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