Українці сказали, що думають про "Резерв+" і оновлення даних в ТЦК (опитування)
Як чоловіки ставляться до оновлення даних (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
З 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Відповідно до нього чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані будь-яким зручним способом: ЦНАП, ТЦК СП чи застосунок "Резерв +".
РБК-Україна (проєкт Styler) провело опитування серед українців, чи готові вони до оновлення та як планують це зробити.
Як можна оновити свої дані
Застосунок "Резерв +"
- Завантажте його через App Store чи Google Play.
- Далі вам запропонують авторизуватись за допомогою BankID, підтвердити чи уточнити персональні дані, задати пароль чи налаштувати FaceID/відбиток пальця.
- Потім потрібно послідовно підтвердити номер телефону, адресу проживання та e-mail.
- Перевірте правильність всіх даних.
ЦНАП
- Прийдіть до ЦНАПу та надайте актуальні дані про себе.
- Адміністратор внесе дані в електронну систему. Ця інформація автоматично підтягується в реєстр "Оберіг".
- Військовозобов'язаний отримає витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.
Знайти найближчий центр надання адмінпослуг можна на електронній мапі.
ТЦК СП
- Прийдіть до місцевого ТЦК СП з необхідними документами: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, військовий квиток чи тимчасове посвідчення, медичні документи, довідка про освіту.
- Якщо у вас є право на відстрочку від мобілізації, візьміть документи, які підтверджують це.
- Підготуйте медичні документи. За наявності інвалідності потрібно мати довідку МСЕК.
Чи готові українці до оновлення даних
Опитування РБК-Україна дивіться на нашому YouTube-каналі нижче.
Раніше ми розповідали, що буде, якщо не оновити свої дані протягом 60 днів.
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