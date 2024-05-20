Украинцы сказали, что думают про "Резерв+" и обновление данных в ТЦК (опрос)
Как мужчины относятся к обновлению данных (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
С 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации. В соответствии с ним мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные любым удобным способом: ЦНАУ, ТЦК СП или приложение "Резерв+".
РБК-Украина (проект Styler) провел опрос среди украинцев, готовы ли они к обновлению и как планируют это сделать.
Как можно обновить свои данные
Приложение "Резерв+"
- Загрузите его через App Store или Google Play.
- Далее вам предложат авторизоваться с помощью BankID, подтвердить или уточнить персональные данные, задать пароль или настроить FaceID/отпечаток пальца.
- Затем следует последовательно подтвердить номер телефона, адрес проживания и e-mail.
- Проверьте правильность всех данных.
ЦНАУ
- Придите в ЦНАУ и предоставите актуальные данные о себе.
- Администратор внесет данные в электронную систему. Эта информация автоматически подтягивается в реестр "Оберіг".
- Военнообязанный получит выписку с печатью и подписью администратора ЦНАУ об актуализации данных.
Найти ближайший центр предоставления админуслуг можно на электронной карте.
ТЦК СП
- Придите в местный ТЦК СП с необходимыми документами: паспорт гражданина Украины, идентификационный код, военный билет или временное удостоверение, медицинские документы, справка об образовании.
- Если у вас есть право на отсрочку от мобилизации, возьмите документы, подтверждающие это.
- Подготовьте медицинские документы. При наличии инвалидности необходимо иметь справку МСЭК.
Готовы ли украинцы к обновлению данных
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Раньше мы рассказывали, что будет, если не обновить свои данные в течение 60 дней.
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