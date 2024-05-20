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Украинцы сказали, что думают про "Резерв+" и обновление данных в ТЦК (опрос)

Украина, Понедельник 20 мая 2024 20:05
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Украинцы сказали, что думают про "Резерв+" и обновление данных в ТЦК (опрос) Как мужчины относятся к обновлению данных (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

С 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации. В соответствии с ним мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные любым удобным способом: ЦНАУ, ТЦК СП или приложение "Резерв+".

РБК-Украина (проект Styler) провел опрос среди украинцев, готовы ли они к обновлению и как планируют это сделать.

Как можно обновить свои данные

Приложение "Резерв+"

  • Загрузите его через App Store или Google Play.
  • Далее вам предложат авторизоваться с помощью BankID, подтвердить или уточнить персональные данные, задать пароль или настроить FaceID/отпечаток пальца.
  • Затем следует последовательно подтвердить номер телефона, адрес проживания и e-mail.
  • Проверьте правильность всех данных.

ЦНАУ

  • Придите в ЦНАУ и предоставите актуальные данные о себе.
  • Администратор внесет данные в электронную систему. Эта информация автоматически подтягивается в реестр "Оберіг".
  • Военнообязанный получит выписку с печатью и подписью администратора ЦНАУ об актуализации данных.

Найти ближайший центр предоставления админуслуг можно на электронной карте.

ТЦК СП

  • Придите в местный ТЦК СП с необходимыми документами: паспорт гражданина Украины, идентификационный код, военный билет или временное удостоверение, медицинские документы, справка об образовании.
  • Если у вас есть право на отсрочку от мобилизации, возьмите документы, подтверждающие это.
  • Подготовьте медицинские документы. При наличии инвалидности необходимо иметь справку МСЭК.

Готовы ли украинцы к обновлению данных

Опрос РБК-Украина смотрите на нашем YouTube-канале ниже.

Раньше мы рассказывали, что будет, если не обновить свои данные в течение 60 дней.

Читайте также, вручают ли повестки после обновления данных в ЦНАУ.

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