Оновлена інформатика. Українські школярі вивчатимуть ШІ та основи програмування: що відомо

Уроки інформатики в українських школах тепер відбуватимуться по-новому. Зокрема, в навчальних закладах з'являться IT-студії.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Мінцифри та Міністерство освіти та науки України.

Що таке ІТ-студії та що вивчатимуть учні на уроках?

Освітні ресурси тепер доступні на окремому модулі платформи Дія.Освіта для всіх українських шкіл. Це інтерактивні вправи, тестові та практичні завдання, проєкти, які спонукатимуть школярів практично відпрацьовувати та розвивати навички. Матеріали можна використовувати як у початковій, так і в базовій та старшій школі.

"Усі необхідні матеріали для вчителів, учнів та дітей доступні на окремому модулі платформи Дія.Освіта. Вчителям платформа допоможе побудувати навчальний процес, який враховує потреби кожного класу. Батькам - слідкувати за успіхами дитини, а учні здобудуть додаткові корисні знання в інтерактивному форматі. Переконаний, що оновлена інформатика допоможе школярам зробити перші кроки в ІТ. А згодом - запускати інноваційні продукти та працювати в мільярдних компаніях", - зазначив Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Якщо раніше на уроках інформатики школярі вчилися елементарних речей, малювали в Paint чи писали конспекти, то тепер вивчатимуть технології штучного інтелекту, основи програмування, інтернет речей та хмарні обчислення. Усе те, що просто зараз змінює світ.

IT-студії об’єднують п’ять змістових ліній: цифрову грамотність, медіатворчість, обчислювальне мислення та програмування, аналіз даних і моделювання та цифрове громадянство.

Це ті актуальні теми, які допоможуть українським дітям здобути затребувані в сучасному світі знання. Наприклад, учні навчаться вибирати та встановлювати програмне забезпечення, переносити дані в хмару чи оживляти фото за допомогою нейромережі.

Які результати пілотного проєкту

Пілотний проєкт "Оновлена інформатика - IT-студії" стартував у вересні 2022 року. Протягом одного навчального року з оновленими освітніми ресурсами працювало 70 вчителів та навчалося понад 3 тисячі учнів з 50 шкіл з усіх регіонів України, крім тимчасово окупованих.

Збір фідбеку в освітян та аналіз результатів проєкту довели ефективність оновленої програми: 95% учителів, які взяли участь у пілоті, готові рекомендувати IT-студії своїм колегам.

Освітяни зазначили, що матеріали курсу цікаві для учнів та відповідають очікуванням. Крім того, за словами вчителів старших класів, ресурси ІТ-студій замінюють роботу з підручниками від 70% до 100%, особливо в умовах дистанційного навчання.

Тепер ІТ-студії масштабуються на всю країну. Кожна українська школа може імплементувати цифрові освітні ресурси оновленої інформатики у свій освітній процес.

Як влаштовані уроки

Оновлені уроки містять анімаційні відео, теоретичні матеріали, інтерактивні вправи, тестові завдання, відео з провідними ІТ-експертами та скринкасти. Усе необхідне для того, щоб знання засвоювалися легко та ефективно, а навчальний процес був зручним і сучасним.

А ще платформа Дія.Освіта розроблена за принципом вебдоступності: має чіткі шрифти, високий контраст та просту композицію. Тож люди з когнітивними чи зоровими порушеннями зможуть легко та зручно працювати з освітніми ресурсами.

Хто працював над проєктом

"Оновлена інформатика - ІТ-студії" реалізується з ініціативи Мінцифри та МОН у межах програми EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом.

Над освітнім контентом для проєкту працювали провідні українські експерти, долучалися ІТ-фахівці з Харківського, Львівського та Одеського IT-кластерів. А також досвідчені вчителі, яких допомогла залучити до проєкту IT-компанія Genesis. Додаткові відео та інтерактивні ресурси створили за сприяння UNICEF.

Оновленню платформи посприяли партнери проєкту - Google.org та Фонд Східна Європа. Code.Org надав свої ресурси з програмування, які переклали за підтримки міжнародної організації Save the Children.