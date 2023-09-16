Школярам безплатно роздадуть ноутбуки і планшети: хто і як зможе їх отримати

Саме тому МОН ініціювало програму, аби забезпечити учнів та педагогів девайсами, необхідними для дистанційного навчання.

1,5 млн школярів вчились онлайн минулого навчального року, а у багатьох містах освітній процес відбувався в змішаному форматі. Понад пів мільйона дітей із найвразливіших категорій та 82 тисячі вчителів потребують ноутбуки або планшети для доступу до навчання.

Про це повідомляє МОН в Instagram .

Що відомо про програму

"Нині багато дітей залишаються не тільки без доступу до якісної освіти, але й без можливості дізнатися нову і цікаву інформацію або просто поспілкуватися з друзями. Девайси для дитини - це не лише про підʼєднання до уроків. Розуміємо це та намагаємося забезпечити комфорт для якомога більшої кількості дітей", - зазначають у Міністерстві.

Для цього МОН працює з різними партнерами: бізнесом, урядовими організаціями, фундаціями та міжнародними організаціями. Освітяни наголошують, що кожна громада або область може комунікувати з партнерами напряму.

"Окремі школи і вчителі можуть долучатися до наших заходів та розповідати реальні історії партнерам, щоб пришвидшити процес одержання девайсів. Ми готові консультувати активні громади щодо базових елементів фандрейзингу та залучення донорської підтримки на потреби освіти", - пояснюють освітяни.

Для цього учителям потрібно скинути запит на електронну пошту digitaled.office@eschool.gov.ua.

Хто і як зможе отримати ноутбуки та планшети

В першій черзі на отримання ґаджетів діти з малозабезпечених або багатодітних сімей, а також діти з інвалідністю.

Щоб дитина отримала планшет чи ноутбук, батьки мають написати заяву та доправити у свій навчальний заклад. У кожній школі керівництво самостійно розподіляє техніку, згідно з запитами.

Першочергово девайси отримають школи, де переважає дистанційне навчання. Пристрої пропорційно розподіляють між закладами, у яких показники найвищі. А це:

Чернігівська обл.

Сумська

Луганська

Харківська

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Херсонська

Миколаївська

Одеська

Облік усіх девайсів ведеться у базі даних. Там є оперативна інформація щодо статусу роботи кожного пристрою - кому його надали та чи в робочому стані.

Зазначимо, що у 2023 році 35 192 школярі уже отримали девайси. І ще 40 тис. мають їх отримати до кінця року.