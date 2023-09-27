Обновленная информатика. Украинские школьники будут изучать ШИ и основы программирования: что известно

Уроки информатики в украинских школах теперь будут проходить по-новому. В частности, в учебных заведениях появятся IT-студии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Минцифры и Министерство образования и науки Украины.

Что такое ИТ-студии и что будут учить ученики на уроках?

Образовательные ресурсы теперь доступны на отдельном модуле платформы Дія.Образование для всех украинских школ. Это интерактивные упражнения, тестовые и практические задания, проекты, которые побуждают школьников практически отрабатывать и развивать навыки. Материалы можно использовать как в начальной, так и в базовой и старшей школе.

"Все необходимые материалы для учителей, учеников и детей доступны на отдельном модуле платформы Действие. Образование. Учителям платформа поможет построить учебный процесс, учитывающий потребности каждого класса. Родителям - следить за успехами ребенка, а учащиеся получат дополнительные полезные знания в интерактивном формате. Убежден, обновленная информатика поможет школьникам сделать первые шаги в ИТ. А впоследствии - запускать инновационные продукты и работать в миллиардных компаниях", - отметил Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Если раньше на уроках информатики школьники учились элементарным вещам, рисовали в Paint или писали конспекты, то теперь будут изучать технологии искусственного интеллекта, основы программирования, интернет вещей и облачные вычисления. Все то, что прямо сейчас меняет мир.

IT-студии объединяют пять содержательных линий: цифровую грамотность, медиатворчество, вычислительное мышление и программирование, анализ данных и моделирование и цифровое гражданство.

Это те актуальные темы, которые помогут украинским детям получить востребованные в современном мире знания. К примеру, учащиеся научатся выбирать и устанавливать программное обеспечение, переносить данные в облако или оживлять фото с помощью нейросети.

Какие результаты пилотного проекта

Пилотный проект "Обновленная информатика - IT-студии" стартовал в сентябре 2022 года. В течение одного учебного года с обновленными образовательными ресурсами работало 70 учителей и обучалось более 3 тысяч учеников из 50 школ из всех регионов Украины, кроме временно оккупированных.

Сбор фидбека у педагогов и анализ результатов проекта доказали эффективность обновленной программы: 95% учителей, принявших участие в пилоте, готовы рекомендовать IT-студии своим коллегам.

Педагоги отметили, что материалы курса интересны для учащихся и соответствуют ожиданиям. Кроме того, по словам учителей старших классов, ресурсы ИТ-студий заменяют работу с учебниками от 70 до 100%, особенно в условиях дистанционного обучения.

Теперь ИТ-студии масштабируются на всю страну. Каждая украинская школа может имплементировать цифровые образовательные ресурсы обновленной информатики в свой процесс образования.

Как устроены уроки

Обновленные уроки содержат анимационные видео, теоретические материалы, интерактивные упражнения, тестовые задания, видео с ведущими ИТ-экспертами и скринкасты. Все необходимое для того, чтобы знания усваивались легко и эффективно, а учебный процесс был удобен и современен.

А еще платформа Дія.Образование разработано по принципу веб-доступности: имеет четкие шрифты, высокий контраст и простую композицию. Люди с когнитивными или зрительными нарушениями смогут легко и удобно работать с образовательными ресурсами.

Кто работал над проектом

"Обновленная информатика – ИТ-студии" реализуется по инициативе Минцифры и МОН в рамках программы EU4DigitalUA, финансируемой Европейским Союзом.

Над образовательным контентом для проекта работали ведущие украинские эксперты, приобщались ИТ-специалисты из Харьковского, Львовского и Одесского IT-кластеров. А также опытные учителя, которых помогла привлечь в проект IT-компания Genesis. Дополнительные видео и интерактивные ресурсы создали с помощью UNICEF.

Обновлению платформы помогли партнеры проекта – Google.org и Фонд Восточная Европа. Code.Org предоставил свои ресурсы по программированию, которые перевели при поддержке международной организации Save the Children.