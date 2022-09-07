"Они поют и танцуют": доктор предупредила про опасность популярных детских игрушек

Она отметила, что детей такие игрушки очень привлекают - они поют и играют, танцуют. Но нем не менее они очень опасны, так как ребенок может проглотить маленькую батарейку в них.

В чем опасность проглатывания батарейки?

При контакте со слюной батарейка нагревается, и из нее выделяется гидроксид натрия, и как следствие в полости рта образуются эрозии.

Если батарейка прошла дальше в пищевод или в желудок, то в

месте, где она "остановилась", батарейка нагревается до температуры более 100 градусов и из нее выделяется еще большее количество гидроксида натрия, который провоцирует эрозии и даже от язвы.



Язва может перфорировать и соответственно содержимое желудка или кишки попадет в брюшную полость (перитонит) это сопровождается кровотечением.

Также батарейка может застрять в дыхательных путях (там тоже есть слизистая поэтому эффект будет тот же + затруднение).

Кто в группе риска?

Дети от 1 до 3 лет чаще проглатывают батарейки, но есть такие случаи и среди 10-летних детей.

Профилактика

Не позволяйте играть ребенку самому, обязательно наблюдайте за ним;

Если винт отсутствует в отсеке для батареек, лучше не использовать такую ​​игрушку;

Обращайте внимание на надписи на упаковке с игрушками (обычно указывают возраст 3+, то ребенку в 6 месяцев такая игрушка может быть опасна);

Запасные батарейки держите в недоступном для детей месте;

Говорите с детьми об опасности при проглатывании батареек;

Утилизируйте батарейки правильно.

Что делать, если ребенок все же проглотил батарейку?

Эти коварные "таблетки" могут не сразу давать симптомы, а примерно через 30 мин - 2 часа.

Симптомы:

слабость,

плач, возможная тошнота,

беспокойство,

лихорадка.

У старших детей боль, изжога, тошнота и рвота.

Первая помощь: