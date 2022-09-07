"Они поют и танцуют": доктор предупредила про опасность популярных детских игрушек

Детские игрушки с мелкими батарейками-"таблетками" могут быть очень опасны для малышей.
Об этом предупредила врач-патологоанатом из Львова Виктория Пьец.
Она отметила, что детей такие игрушки очень привлекают - они поют и играют, танцуют. Но нем не менее они очень опасны, так как ребенок может проглотить маленькую батарейку в них.
При контакте со слюной батарейка нагревается, и из нее выделяется гидроксид натрия, и как следствие в полости рта образуются эрозии.
Если батарейка прошла дальше в пищевод или в желудок, то в
месте, где она "остановилась", батарейка нагревается до температуры более 100 градусов и из нее выделяется еще большее количество гидроксида натрия, который провоцирует эрозии и даже от язвы.
Язва может перфорировать и соответственно содержимое желудка или кишки попадет в брюшную полость (перитонит) это сопровождается кровотечением.
Также батарейка может застрять в дыхательных путях (там тоже есть слизистая поэтому эффект будет тот же + затруднение).
Дети от 1 до 3 лет чаще проглатывают батарейки, но есть такие случаи и среди 10-летних детей.
Эти коварные "таблетки" могут не сразу давать симптомы, а примерно через 30 мин - 2 часа.
Симптомы:
Первая помощь:
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Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, что медики обратились с важным заявлением к родителям и педагогам.