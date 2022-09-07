"Вони співають і танцюють": доктор попередила про небезпеку популярних дитячих іграшок

Дитячі іграшки з дрібними батарейками-"таблетками" можуть бути дуже небезпечні для малюків.
Про це попередила лікар-патологоанатом зі Львова Вікторія П'єц.
Вона зазначила, що дітей такі іграшки дуже приваблюють - вони співають і грають, танцюють. Але ньому не менше вони дуже небезпечні, бо дитина може проковтнути маленьку батарейку в них.
При контакті зі слиною батарейка нагрівається, і з неї виділяється гідроксид натрію, і як наслідок в порожнині рота утворюються ерозії.
Якщо батарейка пройшла далі в стравохід або в шлунок, то
в місці, де вона" зупинилася", батарейка нагрівається до температури більше 100 градусів з і з неї виділяється ще більша кількість гідроксиду натрію, який провокує ерозії і навіть виразки.
Виразка може перфорувати і відповідно вміст шлунка або кишки потрапить в черевну порожнину (перитоніт) це супроводжується кровотечею.
Також батарейка може застрягти в дихальних шляхах (там теж є слизова тому ефект буде той же та утруднення).
Діти від 1 до 3 років частіше ковтають батарейки, але є такі випадки й серед 10-річних дітей.
Ці підступні "таблетки" можуть не відразу давати симптоми, а приблизно через 30 хв - 2 години.
Симптоми:
Перша допомога:
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