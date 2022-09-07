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"Вони співають і танцюють": доктор попередила про небезпеку популярних дитячих іграшок

Фото: Іграшки з дрібними батарейками - дуже небезпечні (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дитячі іграшки з дрібними батарейками-"таблетками" можуть бути дуже небезпечні для малюків.

Про це попередила лікар-патологоанатом зі Львова Вікторія П'єц.

Вона зазначила, що дітей такі іграшки дуже приваблюють - вони співають і грають, танцюють. Але ньому не менше вони дуже небезпечні, бо дитина може проковтнути маленьку батарейку в них.

У чому небезпека проковтування батарейки?

При контакті зі слиною батарейка нагрівається, і з неї виділяється гідроксид натрію, і як наслідок в порожнині рота утворюються ерозії.

Якщо батарейка пройшла далі в стравохід або в шлунок, то
в місці, де вона" зупинилася", батарейка нагрівається до температури більше 100 градусів з і з неї виділяється ще більша кількість гідроксиду натрію, який провокує ерозії і навіть виразки.

Виразка може перфорувати і відповідно вміст шлунка або кишки потрапить в черевну порожнину (перитоніт) це супроводжується кровотечею.

Також батарейка може застрягти в дихальних шляхах (там теж є слизова тому ефект буде той же та утруднення).

Хто в групі ризику?

Діти від 1 до 3 років частіше ковтають батарейки, але є такі випадки й серед 10-річних дітей.

Профілактика

  • Не дозволяйте грати дитині самій, обов'язково спостерігайте за нею;
  • Якщо гвинт відсутній у відсіку для батарейок, краще не використовувати таку іграшку;
  • Звертайте увагу на написи на упаковці з іграшками (зазвичай вказують вік 3+, то дитині в 6 місяців така іграшка може бути небезпечна);
  • Запасні батарейки тримайте в недоступному для дітей місці;
  • Говоріть з дітьми про небезпеку при ковтанні батарейок;
  • Утилізуйте батарейки правильно.

Що робити, якщо дитина все ж проковтнула батарейку?

Ці підступні "таблетки" можуть не відразу давати симптоми, а приблизно через 30 хв - 2 години.

Симптоми:

  • слабкість,
  • плач, можлива нудота,
  • занепокоєння,
  • лихоманка.
  • У старших дітей біль, печія, нудота і блювота.

Перша допомога:

  • Обов'язково звертайтеся в стаціонар
  • Детально розкажіть лікарю про ваші підозри;
  • Не дозволяйте дитині їсти або пити;
  • Не провокуйте блювоту;
  • У стаціонарі батарейки видаляють під загальною анестезією за допомогою ФГСД або бронхоскопії.

Читайте також, що повинно бути в рюкзаку школяра на випадок евакуації.

Варто відзначити, що раніше ми повідомляли про те, що медики звернулися з важливою заявою до батьків і педагогів.

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