"Вони співають і танцюють": доктор попередила про небезпеку популярних дитячих іграшок

Вона зазначила, що дітей такі іграшки дуже приваблюють - вони співають і грають, танцюють. Але ньому не менше вони дуже небезпечні, бо дитина може проковтнути маленьку батарейку в них.

У чому небезпека проковтування батарейки?

При контакті зі слиною батарейка нагрівається, і з неї виділяється гідроксид натрію, і як наслідок в порожнині рота утворюються ерозії.

Якщо батарейка пройшла далі в стравохід або в шлунок, то

в місці, де вона" зупинилася", батарейка нагрівається до температури більше 100 градусів з і з неї виділяється ще більша кількість гідроксиду натрію, який провокує ерозії і навіть виразки.



Виразка може перфорувати і відповідно вміст шлунка або кишки потрапить в черевну порожнину (перитоніт) це супроводжується кровотечею.

Також батарейка може застрягти в дихальних шляхах (там теж є слизова тому ефект буде той же та утруднення).

Хто в групі ризику?

Діти від 1 до 3 років частіше ковтають батарейки, але є такі випадки й серед 10-річних дітей.

Профілактика

Не дозволяйте грати дитині самій, обов'язково спостерігайте за нею;

Якщо гвинт відсутній у відсіку для батарейок, краще не використовувати таку іграшку;

Звертайте увагу на написи на упаковці з іграшками (зазвичай вказують вік 3+, то дитині в 6 місяців така іграшка може бути небезпечна);

Запасні батарейки тримайте в недоступному для дітей місці;

Говоріть з дітьми про небезпеку при ковтанні батарейок;

Утилізуйте батарейки правильно.

Що робити, якщо дитина все ж проковтнула батарейку?

Ці підступні "таблетки" можуть не відразу давати симптоми, а приблизно через 30 хв - 2 години.

Симптоми:

слабкість,

плач, можлива нудота,

занепокоєння,

лихоманка.

У старших дітей біль, печія, нудота і блювота.

Перша допомога: