Что должно быть в рюкзаке школьника на случай эвакуации: полный список
Учебный год в Украине начинается в условиях военного положения. Часть школ начнет работу очно, но дети должны быть подготовлены к перемещению в укрытия или быстрой эвакуации.
В Патрульной полиции рассказали, чем должен быть укомплектован рюкзак школьника.
Эти вещи должны быть в рюкзаке обязательно:
- Бутылка чистой воды
- Питательные батончики, снеки
- Заметка от родителей, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и близких родственников (имена, телефоны, адреса)
- Телефон (по возможности) с зарядным устройством и павербанком.
- Индивидуальный набор необходимых лекарств (запас на несколько дней)
- Комплект сменного белья и одежды
- Любимая игрушка или вещь
Что должны будут обеспечить в учебном заведении
- Еда
- Вода
- Средства гигиены
- Одеяла
- Фонарики
- Универсальная аптечка
Эти предметы для экстренной ситуации в учебных заведениях должны подготовить заранее. Желательно уточнить это предварительно у представителя учебного заведения.
"Важно не перегружать рюкзак ученика и хранить в школе то, что позволяет администрация", - подчеркнули в Патрульной полиции.
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