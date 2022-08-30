Что должно быть в рюкзаке школьника на случай эвакуации: полный список

Учебный год в Украине начинается в условиях военного положения. Часть школ начнет работу очно, но дети должны быть подготовлены к перемещению в укрытия или быстрой эвакуации.

В Патрульной полиции рассказали , чем должен быть укомплектован рюкзак школьника.

"Важно не перегружать рюкзак ученика и хранить в школе то, что позволяет администрация", - подчеркнули в Патрульной полиции.

Эти предметы для экстренной ситуации в учебных заведениях должны подготовить заранее. Желательно уточнить это предварительно у представителя учебного заведения.

Что должны будут обеспечить в учебном заведении

Эти вещи должны быть в рюкзаке обязательно:

Стоит отметить, что ранее мы сообщали о том, что медики обратились с важным заявлением к родителям и педагогам.

А также рассказывали о том, что для украинских школьников разработали уникальный справочник по вопросам безопасности - где его можно скачать.

Еще мы сообщали о том, что в Украине разработали алгоритм действий во время воздушной тревоги для учителей.