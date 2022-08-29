Начало учебы будет сложным: медики обратились к родителям и учителям с важным заявлением

В этом году первое сентября может стать сложным для многих украинских школьников. Для первоклассников переход в школу всегда волнительный и они испытывают стресс, а сейчас сложно будет и другим школьникам - многим пришлось сменить место проживания, и они пойдут в другую школу.

В Министерстве охраны здоровья призвали родителей и учителей быть терпимее к детям и отнестись с пониманием к тому, что дети переживают сейчас самый сильный стресс.

"Украинские ученики уже длительное время лишены беспрерывного учебного процесса. К обычному "летнему откату" добавился стресс, вызванный трагическими событиями в Украине и "сломанный" процесс обучения из-за пандемии коронавируса, а тем более - из-за войны. Поэтому понадобится больше времени на повторение материала - к этому нужно быть готовыми не только самим детям, но и учителям и родителям", - подчеркнули медики.

Они дали советы родителям и учителям о том, как начать учебный год, чтобы снизить уровень стресса и избежать проблем.

Следует с пониманием и терпением относится к возможным трудностям в обучении: снижение концентрации, отстраненности, ухудшению памяти и так далее.

Не стоит ускорять процесс наверстывания - все постепенно вспомнится. Объясните это детям, чтобы снять их тревогу.

Дети во время обучения могут что-то крутить в руках, кататься на стуле - это не отвлекание, а способ "затормозить" лишние сигналы - и именно так многие концентрируются. Не запрещайте им это делать, а наоборот, попробуйте включить такие движения в учебный процесс.

Когда мы проживаем сложный опыт или стресс, меняется наша самооценка, поэтому сейчас дети живут в режиме ожидания неудачи. Им нужен опыт побед и поддержка. Давайте им маленькие задания, в которых был бы быстрый результат. Отмечайте победы. На одно критическое замечание должно быть не менее трех похвальных реакций.

Приспособление к новым, незнакомым обстоятельствам и людям выматывает. Поэтому сейчас школьники могут быть более раздражительными, быстрее утомляться.

Что советуют психологи

Семейный и детский психолог Светлана Ройз подготовила 10 советов, которые помогут уменьшить стресс ребенку и помогут включиться в полноценный учебный процесс.

1. Составьте режим дня, в котором будет не только учеба, но еще и отдых, игры и прогулки.

2. Познакомьтесь с новыми одноклассниками до начала учебного года.

3. Познакомьтесь с учителями.

4. Познакомьте ребенка с правилами и обсудите варианты питания в школе.

5. Подготовьте канцтовары и одежду - выбирайте то, в чем ребенку будет удобно.

6. Подготовьте рабочее место ребенка дома.

7. Обсудите все вопросы безопасности и напечатайте карту от дома до школы (или нарисуйте)

8. Разберитесь с вопросами гигиены.

9. Отпразднуйте начало учебного года.

10. Приготовьте маленькие сувениры, которые можно будет класть своему школьнику в рюкзак.