Омолоджують і роблять красунею. Названо три модні зачіски для жінок 50+

Вдала стрижка здатна підкреслити всі плюси та приховати те, що хочеться. Наприклад, правильно підібрана зачіска для жінок після 50 років здатна "мінуснути" 10-20 років і перетворити.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які стрижки зараз у моді та що обрати тим, хто хоче мати молодший вигляд.

Укорочений боб

Попросіть майстра, щоб він обрізав волосся і відкрив вашу шию ззаду. Грайливий об'єм і локони освіжать ваш образ. До того ж такий боб досить легко укладати щодня. Його головна фішка - довжина нижче вух, але не до плечей.

Стильна стрижка для жінки після 50 (скріншот)

Каре, але з легкою хвилею

Якщо ж вам навпаки хочеться прикрити шию і візуально подовжити обличчя - вам підійде таке каре. Рівний зріз без будь-яких асиметрій чудово виглядає як на прямому волоссі, так і на хвилястому. До слова, робити кучері на таке каре - дуже легко.

Піксі, але з "родзинкою"

Ця стрижка вже давно вважається золотою класикою у світі зачісок. Однак є одне маленьке "але". Якщо ви зважитеся приміряти піксі, спробуйте відмовитися від фарбування волосся, якщо у вас вже з'явилася сивина. Дозвольте собі бути справжньою, адже любов до себе - головний тренд.



Модна стрижка для сивого волосся (фото: instagram.com/simahaircut)

Як підібрати довжину стрижки

Під час вибору стрижки для жінок 50 і більше років важливо враховувати не тільки вік, а й форму обличчя, тип волосся, стиль життя і навіть особисті вподобання.

Короткі стрижки, такі як піксі, гарсон або боб, мають чудовий вигляд на тонкому волоссі. Вони підійдуть тим, хто не хоче витрачати на укладку багато часу. Їх варто носити жінкам з овальним, квадратним або серцеподібним обличчям.

Зачіски середньої довжини, такі як подовжений боб, каре або каскад, є універсальним варіантом. Волосся можна збирати, а можна носити розпущеним. Такі зачіски підійдуть для шевелюри середньої густоти.

Стрижки на довге волосся підходять тільки тим, хто любить доглядати за шевелюрою. Якщо ви не готові витрачати багато часу на зачіску, обирайте простіші та коротші.