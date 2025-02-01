Омолаживают и делают красоткой. Названы три модные прически для женщин 50+

Удачная стрижка способна подчеркнуть все плюсы и скрыть то, что хочется. К примеру, правильно подобранная прическа для женщин после 50 лет способна "минуснуть" 10-20 лет и преобразить.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие стрижки сейчас в моде и что выбрать тем, кто хочет выглядеть моложе.

Укороченный боб

Попросите мастера, чтобы он обрезал волосы и открыл вашу шею сзади. Игривый объем и локоны освежат ваш образ. К тому же такой боб довольно легко укладывать каждый день. Его главная фишка - длина ниже ушей, но не до плечей.

Стильная стрижка для женщины после 50 (скриншот)

Каре, но с легкой волной

Если же вам наоборот хочется прикрыть шею и визуально удлинить лицо - вам подойдет такое каре. Ровный срез без любых асимметрий прекрасно смотрится как на прямых волосах, так и на волнистых. К слову, делать кудри на такое каре - очень легко.

Пикси, но с "изюминкой"

Эта стрижка уже давно считается золотой классикой в мире причесок. Однако есть одно маленькое "но". Если вы решитесь примерить пикси, попробуйте отказаться от окрашивания волос, если у вас уже появилась седина. Позвольте себе быть настоящей, ведь любовь к себе - главный тренд.



Модная стрижка для седых волос (фото: instagram.com/simahaircut)

Как подобрать длину стрижки

При выборе стрижки для женщин 50 и более лет важно учитывать не только возраст, но и форму лица, тип волос, стиль жизни и даже личные предпочтения.

Короткие стрижки, такие как пикси, гарсон или боб, прекрасно смотрятся на тонких волосах. Они подойдут тем, кто не хочет тратить на укладку много временем. Их стоит носить женщинам с овальным, квадратным или сердцевидным лицом.

Прически средней дины, такие как удлиненный боб, каре или каскад, являются универсальным вариантом. Волосы можно собирать, а можно носить распущенными. Такие прически подойдут для шевелюры средней густоты.

Стрижки на длинные волосы подходят только тем, кто любит ухаживать за шевелюрой. Если вы не готовы тратить много времени на прическу, выбирайте более простые и короткие.