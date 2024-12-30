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Названо 5 наймодніших стрижок 2025 року, які перетворять вас на зірку Голлівуду (фото)

Понеділок 30 грудня 2024 07:15
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Названо 5 наймодніших стрижок 2025 року, які перетворять вас на зірку Голлівуду (фото) Модні стрижки для жінок (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро настає новий рік, а разом з ним прийдуть і нові тренди. І якщо ви не знаєте, які стрижки будуть модними у 2025, то надихайтеся зачісками зірок.

РБК-Україна (проект Styler) називає для вас 5 трендових стрижок, з якими ви сяятимете яскравіше за всіх.

Подовжений каскад

Якщо ви не фанатка коротких стрижок, то просто зверніть увагу на стрижку Джей Ло. Вона носить каскад з подовженими пасмами, завдяки чому завжди має "свіжий" і стильний вигляд. До того ж таку стрижку легко укладати - волосся можна і підкрутити, і вирівняти.

Названо 5 наймодніших стрижок 2025 року, які перетворять вас на зірку Голлівуду (фото)

Стрижка як у Джей Ло (фото: instagram.com/jlo)

Бічний проділ

А така зачіска буде одним із головних трендів 2025 року. Косий проділ, який вже приміряла Анджеліна Джолі, прекрасно підійде для будь-якого типу обличчя. Важливо лише враховувати, що його не варто робити на волоссі, якщо ви його фарбуєте, а коріння трохи відросло, "перехід" буде занадто різким.

Названо 5 наймодніших стрижок 2025 року, які перетворять вас на зірку Голлівуду (фото)

Зачіска як у Анджеліни Джолі (фото: Getty Images)

Короткий боб

Сара Полсон вже може називати себе головним "амбасадором" коротких стрижок. І в новому році такий боб буде неймовірно модним. Якщо ви готові до експериментів і не боїтеся бути в центрі уваги - ця зачіска саме для вас.

Названо 5 наймодніших стрижок 2025 року, які перетворять вас на зірку Голлівуду (фото)

Стрижка Сари Полсон (фото: instagram.com/mssarahcatharinepaulson)

Пасма біля обличчя

Ви будете здивовані, але зачіска Дженніфер Еністон, яку називають її фірмовою, знову потрапила в моду. Звісно, стрижка отримала сучасні акценти, як-от легке освітлення і відмова від зайвого начісування біля коріння. Така зачіска сховає щічки і зробить вас чарівною.

Названо 5 наймодніших стрижок 2025 року, які перетворять вас на зірку Голлівуду (фото)

Стрижка як у Еністон (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Чубчик Джейн Біркін

А ця зачіска несподівано вривається в тренди, хоча раніше її вважали застарілою. Однак не варто забувати, що мода циклічна. До того ж таку гривку неймовірно зручно носити щодня.

Названо 5 наймодніших стрижок 2025 року, які перетворять вас на зірку Голлівуду (фото)

Джейн Біркін (фото: Getty Images)

Як правильно підібрати стрижку

Важливо враховувати декілька важливих факторів. Один з них - форма обличчя:

  • овальна - вам пасують практично будь-які стрижки
  • кругла - додайте об'єм зверху і спробуйте прибрати довжину з боків
  • квадратна - вам підійдуть м'які, текстуровані зачіски, які згладять кути
  • серцеподібна - вибирайте довжину або об'єм біля підборіддя для балансу.

Також потрібно врахувати тип волосся. Якщо воно тонке - вам потрібні багатошарові стрижки, а для густого волосся потрібне філірування.

Нагадаємо, раніше ми вже називали модні ідеї новорічного манікюру.

Крім цього, нещодавно фешн-блогерка показала елегантний образ на Новий рік, який зможе повторити кожна.

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